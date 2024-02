Bál, sudy piva i uvedení všech oper. Litomyšl bude celý rok žít Smetanou

V letohrádku Karlov v Litomyšli vystoupilo v říjnu 1830 šestileté zázračné dítě. Syn nájemce tamního pivovaru Františka Smetany zahrál předehru k Auberově opeře Němá z Portici. Rok poté se už budoucí slavný skladatel Bedřich Smetana odstěhoval s otcem do Jindřichova Hradce.

Litomyšl se však k němu vždy hlásila, byla na něj hrdá a dávala a dodnes to dává najevo.

Bedřich Smetana se do rodného města vrátil v září 1880, kdy mu místní odhalili pamětní desku. To byla jedna z prvních poct rodákovi, po níž následovaly další. Po Smetanovi je pojmenováno hlavní náměstí, na němž byl před sto lety odhalen pomník Bedřicha Smetany od sochaře Jana Štursy. Na místě letohrádku Karlov vyrostl Smetanův dům.

Litomyšl po druhé světové válce začala pořádat festival Smetanova Litomyšl, který se po revoluci mimořádně rozrostl. A když radní nechali v roce 2022 postavit architekty velmi oceňovanou moderní lávku přes silniční průtah městem, stala se z ní samovolně lávka Smetanova. „Je vtipné, že tu lávku nazvala Smetanovou lávkou veřejnost. My jsme to tak nikdy nenazývali. Najednou se na Google maps objevilo označení Smetanova lávka, prostě se to tak přinazvalo,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Oslavy začnou smetanovským bálem

Smetany bude v Litomyšli letos opravdu hodně. Smetanův rok začne v Litomyšli bálem, který v sobotu 3. února od 19:00 hodin pořádá společnost Smetanova Litomyšl.

Akce Smetanova roku v Litomyšli 3. února

Smetanovský bál 2. března

Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek. Městská slavnost 2. března – 15. září

Výstava Bedřich Smetana a Litomyšl 6. března

Koncert Všechno nejlepší, Bedřichu! 24. – 28. dubna

Zahájení 13. litomyšlské lázeňské sezony, start smetanovské celoměstské hry 17. – 19. května

Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové ve znamení smetany 8. června

Slavnostní otevření Rodného bytu Bedřicha Smetany 8. června – 7. července

Národní festival Smetanova Litomyšl 8. června – 31. srpna

Smetanova výtvarná Litomyšl 31. prosince

Dětský silvestrovský ohňostroj s hudbou Bedřicha Smetany

„Záměrem Slavnostního smetanovského bálu je odstartovat smetanovské oslavy v Litomyšli, které navážou na vyhlášení Roku české hudby a projektu Smetana200 na začátku ledna. Datum je víceméně symbolické, neboť budeme měsíc před Bedřichovým ‚narozením‘. O měsíc později na smetanovský bál navážou v Litomyšli celodenní oslavy,“ uvedl Marek Šulc, koordinátor Roku české hudby a projektu Smetana200, který bude smetanovský bál uvádět.

Smetanovo narození připadající na 2. března Litomyšl oslaví přesně dvě stě let poté velkou městskou slavností Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek.

Jedním z vrcholů smetanovského roku by měl také být letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl.

Festival uvede všechny jeho opery, což se stane poprvé v jeho bezmála osmdesátileté historii. Sedm představení přivezou operní domy z Prahy, Brna, Ostravy a Bratislavy, Libuši koncertně nastuduje Česká filharmonie pod vedením Jakuba Hrůši, který je patronem projektu Smetana200 a zároveň jedním z ambasadorů Roku české hudby 2024. Titulní role se debutově ujme sopranistka Kateřina Kněžíková, Přemyslem bude Adam Plachetka.

Celý program 66. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl, který se uskuteční od 8. června do 7. července, bude představen na konci února. Prodej vstupenek začne 6. března.

„Spolu se zahájením festivalu bychom měli slavnostně otevřít také zrekonstruovaný rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru, obnovenou městskou obrazárnu a nový zámecký okruh. Součástí oslav bude i velká výstava Bedřich Smetana a Litomyšl v Regionálním muzeu a litomyšlská knihovna připravuje zajímavou hru pro malé i velké, která propojí různá místa v Litomyšli spojená se jménem Bedřicha Smetany,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.