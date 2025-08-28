Wellness to není, ale atrakcí je dost. Nový bazén pozná, když se někdo topí

Svitavy se po dlouhých letech čekání dočkaly modernizovaného krytého plaveckého bazénu. Přestože nejde o relaxační centrum se saunovým světem, které město původně plánovalo, wellness prvky s ojedinělým tobogánem nechybí. Jako jediný bazén v Česku má ten ve Svitavách i detekci tonutí.

O modernizaci krytého plaveckého bazénu ve Svitavách se začalo mluvit před deseti lety. Po rok a půl trvající rekonstrukci se dnes do vody ponořili první plavci. Oproti původním plánům se návštěvníci musejí smířit se skromnější variantou.

„Není to wellness centrum, není to aquapark, je to stále plavecký bazén v upravené zmodernizované podobě,“ řekl před slavnostním zahájením provozu bazénu jednatel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán, aby první návštěvníci nežili v domnění, že je čeká saunový svět a wellness.

Unikátní systém k záchraně tonoucích. V novém bazénu bude plavce hlídat AI

Ačkoli město si s touto myšlenkou ještě před necelými deseti lety pohrávalo, oddalování modernizace, nástup koronaviru a následná energetická krize donutily radnici přistoupit na méně pompézní variantu modernizace.

Ta se po roce a půl trvající rekonstrukci nakonec povedla. Návštěvníky čeká příjemné prostředí k relaxaci a kondičnímu plavání. Už žádná zima, na kterou si lidé již od otevření původního bazénu v roce 1994 stěžovali.

„Konečně se svitavský bazén dočkal modernizace, protože ta debata o tom, že sportoviště potřebuje opravu, se vedla skutečně ve Svitavách velmi dlouho a jsem rád, že konečně se to překlopilo do fáze realizace. Sami uvidíte, že jsme jenom nevyměnili kachličky, jako někteří škarohlídi na sociálních sítích píší, ale že skutečně došlo k velké modernizaci tohoto sportoviště,“ řekl ve čtvrtek během slavnostní řeči starosta Svitav David Šimek.

Kromě bazénové haly nezůstal na stavbě kámen na kameni. Nová jsou okna, opláštění budovy, veškerá technologie, vytápění, vzduchotechnika, šatny, sociální zázemí.

Krytý bazén ve Svitavách

  • Krytý plavecký bazén ve Svitavách byl otevřen v roce 1994, od té doby neprošel žádnou výraznější inovací.
  • Projektovou dokumentaci připravila společnost Atelier 11 Hradec Králové. Stavbu provedla společnost VCES, která mimo jiné postavila bazén v Pardubicích nebo Rychnově nad Kněžnou.
  • Stavbu wellness centra chtělo město zahájit už v roce 2018, ale cena 187 milionů korun vzešlá z výběrového řízení svitavské radní odradila. Nevyšel ani tendr na přestavbu v roce 2021, kdy se cena původního projektu vyšplhala na téměř 250 milionů korun.

„Před týdnem jsme si sportoviště převzali, zhotovitelem byly odstraněny poslední nedodělky a už se těšíme na reálný provoz. Po provozní stránce je vše připraveno,“ sdělil jednatel Sportesu.

Pětadvacetimetrový bazén se dvěma dráhami pro kondiční plavání s napuštěnou vodou o teplotě vody 27 stupňů Celsia si mohou hned 1. září, kdy se bazén otevře veřejnosti, vyzkoušet prvňáčci. Budou mít vstup zdarma a všichni ostatní zaplatí polovinu obvyklého vstupného. K dispozici je i dětský bazén s atrakcemi s hloubkou 60 až 90 cm, brouzdaliště pro nejmenší, dvě parní sauny s bylinnou a solnou esencí či velká vířivka pro 11 lidí.

Nový je i přes 80 metrů dlouhý interaktivní tobogán s projekcí a herními prvky. „Ojedinělý je v tom, že každý si před sjezdem zvolí model, ve kterém se bude pohybovat. Uvnitř se pak spustí panorama od exotiky počínaje přes mořský svět až po dinosaury konče. Při jízdě se pak může dotýkat světel, která se pak načítají jako reálné body na výsledkové tabuli, kde je zobrazena i rychlost jízdy,“ řekla k novince ze Švédska Jana Schejbalová, obchodní ředitelka firmy Bazenservis, která dodala bazénovou technologii a všechny atrakce.

Jako jediný bazén v Česku má ten ve Svitavách i detekci tonutí, která s pomocí umělé inteligence, čidel a kamer pomáhá plavčíkům rychle odhalit případné tonoucí se plavce.

V opraveném bazénu za 211 milionů korun bez DPH si návštěvníci připlatí. Zatímco před rekonstrukcí vstupné na hodinu a půl vyšlo na 120 korun, nově koupání na dvě hodiny vyjde dospělého bez pětikoruny na dvě stovky. Na 60 minut zaplatí dospělí plavci 135 korun. Děti do tří let mají vstup zdarma, jejich vrstevníci do 15 let zaplatí 140, resp. 95 korun. Studenti do 26 let a senioři 160 a 110 korun.

„Pro permanentkáře a rodiny s dětmi nabízíme u dvouhodinového vstupného dvacetiminutový bonus navíc. Zdražení by nás díky inflaci dohnalo i u starého bazénu. Větší vodní plocha společně s větší energetickou náročností si vyžaduje zvýšené provozní náklady,“ podotkl Olšán.

Bazén je jako jediný v regionu homologován na plavecké závody. I proto musel být rozšířen na 12,6 metrů, což je oproti původní vaně o 30 centimetrů víc.

Ve svitavském bazénu zbývá půl roku práce, otevře se na konci léta

Návštěvníci se mohou těšit i na lepší nabídku občerstvení ve vstupním vestibulu. K párku v rohlíku a dalším lákadlům se přidá například pizza. „Nepůjde o žádnou zážitkovou gastronomii. Jsme ale vybaveni multifunkční pecí, ve které budeme dopékat různé pečivo. Budeme to postupně vychytávat,“ dodal Olšán.

Zásadním způsobem se nemění otevírací doba. V úterý a v pátek bude bazén s kapacitou 80 plavců k dispozici ranním ptáčatům, dopoledne budou vyčleněna plaveckým a základním školám, odpoledne a večer pro veřejnost.

„Nebráníme se po otevření dalším změnám. Když to bude v našich silách, budeme schopni reagovat na požadavky veřejnosti, aby bazén sloužil všem ke spokojenosti,“ dodal jednatel Sportesu.

28. května 2025
