Zadlužit, odložit? Pardubičtí zastupitelé se pohádali o opravu koupaliště

Politická realita je neúprosná. ODS je vůči ANO v opozici na vládní i krajské úrovni. Do toho se začaly velmi rychle blížit komunální volby.

Dalo se tak očekávat, že politici z hlavních koaličních stran na pardubické radnici budou mít vůči svým partnerům čím dál menší míru tolerance. Ovšem i mnohé z nich zřejmě překvapila míra agrese a napětí, která byla v sále zastupitelstva ve čtvrtek dobře hmatatelná.

„Máš pravdu, není nutné rozmazávat staré věci, ale právě ty to pořád děláš. Dnes se tady neustále mícháš do věcí, do kterých ti je prd,“ neudržel se šéf zastupitelského klubu ODS Petr Klimpl a doslova okřikl poslance a zastupitele Martina Kolovratníka z hnutí ANO.

Přitom se právě projednával celkem nekonfliktní bod ohledně splácení úvěru za výstavbu letištního terminálu.



To mnohem větší emoce panovaly ve chvíli, kdy zastupitelé měli schválit opravu koupaliště Cihelna. Své hlasy překvapivě totiž odmítla dodat ODS a partnery z ANO to značně rozlítilo.

„Prošlo to na finančním výboru, prošlo to na radě města a nyní najednou řeknete, že to stejně nechcete. To nepovažuji za seriózní a férové vůči nám zastupitelům i veřejnosti. Lidé se nás budou ptát, kdy budou mít koupaliště opravené,“ řekl Kolovratník.

„Pravda je, že se nás lidé budou ptát na koupaliště. Ale taky se nás budou ptát, zda máme na opravy chodníků a další věci,“ kontroval radní za ODS Vítězslav Štěpánek.

Zástupci modré strany totiž nechtějí, aby si na opravu oblíbeného koupaliště město bralo úvěr. Mají totiž pocit, že se to nyní radnici ekonomicky nevyplatí.

„Nikdo nezpochybňuje, že koupaliště je na tom technicky špatně. Ovšem také je férové říct, že nám nikdo minule neříkal, že si bude nutné na stavbu brát úvěr. Mám trochu obavy, že nás doběhla rozhazovačnost z minulých let,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas, který také varuje před dalším očekávaným zvyšováním úrokových sazeb.

„Komerční bance platíme ročně už nyní přes 50 milionů korun za minulý úvěr. Navíc budeme splácet letištní terminál. Další dluhy by nás mohly dostat do problémů,“ dodal Haas.

Nicméně s takovými argumenty u kolegů z ANO neuspěl. Ti obrat v ODS brali jako faul a neustále grilovali náměstka Jana Mazucha, který bod předkládal.

„Podpoří, Honzo, už schválený bod i váš zastupitelský klub ODS?“ ptal se opakovaně šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal. I když moc dobře znal odpověď.

„Ne,“ musel odpovědět na záznam Mazuch, podle kterého rozpočet města neumožňuje jiné řešení než si na Cihelnu vzít úvěr u banky.

„Úvěr navrhujeme proto, že budeme muset platit už rozjeté akce a vlastně žádné nové investice, které by se daly škrtnout, v rozpočtu na rok 2022 ani nejsou,“ uvedl Mazuch, který byl nakonec okolnostmi donucen bod úplně stáhnout.

Neměl by totiž žádnou šanci na schválení. Plán ODS na odložení opravy na roky 2023 a 2024 by podpořil snad jen komunista Václav Snopek.

„Připravíme vlastní řešení rekonstrukce koupaliště. To se naposledy opravovalo před dvaceti roky a je to na něm vidět. Reálně nám hrozí, že koupaliště příští rok vůbec neotevřeme, nebo ho otevřeme, ale hned nám ho úřady přikážou zavřít. O to se může postarat i nějaká havárie,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal z ANO, podle kterého je město ve slušné ekonomické kondici a další úvěr unese.

Politici nakonec nerozhodli nic, ale vzkaz poslali jasný – volby se blíží a vůle dělat kompromisy se na radnici limitně přiblížila nule.

„Přijde mi smutné, když v debatě o úvěru někdo řeší, jaké jsou vztahy uvnitř klubu ODS,“ ulevil si Haas.

„To ale přece, Karle, do debaty patří. Lidé se nás budou ptát, jestli koupaliště bude fungovat, nebo ne. Petr Klimpl na finančním výboru je pro, nyní je proti. Bez vysvětlení, zřejmě z toho bude koaliční roztržka. Je to stejné jako u opravy Letního stadionu, už zase jenom lavírujete,“ odvětil Martin Kolovratník.