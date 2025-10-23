Na jedno nabití až 80 kilometrů. Kraj koupí bateriové vlaky za dvě miliardy

David Půlpán
  13:28
Pardubický kraj koupí za dvě miliardy 12 vlakových souprav, které dokážou jezdit i mimo elektrifikované tratě. Z Evropské unie má na to přislíbeno 1,4 miliardy korun. Nové jednotky zamíří po regionálních tratích do Litomyšle, Králík či do Moravské Třebové.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Cestující se v Pardubickém kraji dočkají nových bateriových vlaků. Jejich nákup by si kraj nemohl dovolit, nyní ale na jejich pořízení získal dotaci z Modernizačního fondu financovaného ze systému EU pro obchodování s emisemi.

Pardubický kraj se zařadil mezi jedenáct regionů, které uspěly s žádostí o dotaci na ekologickou železniční dopravu. Peníze půjdou z Modernizačního fondu financovaného z emisního systému EU. „Získání dotace považuji za obrovský úspěch,“ řekl hejtman Martin Netolický (3PK).

České dráhy představily nové soupravy, které nasadí do provozu v Plzeňském kraji.
Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029.
Na koleje vyrazil poprvé nízkopodlažní bateriový vlak RegioPanter. S novým jízdním řádem platným od 15. prosince spojí Ostravu s Kopřivnicí a až Veřovicemi. (14. prosince 2024)
Do Pardubického kraje zavítal k bateriový vlak, se kterým se vedení Pardubického kraje svezlo na Králicko.
11 fotografií

Dopravci si rozdělí celkem 15 miliard korun. Pod čarou zůstaly například Karlovarský, Středočeský či Jihomoravský kraj. Pořadí žadatelů určovala míra energetických úspor vůči výši požadované podpory, uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Bez dotace by byl projekt podle hejtmana pro Pardubický kraj nereálný. „Jelikož v rámci dopravní obslužnosti platíme tzv. prokazatelnou ztrátu, kterou činí mimo jiné odpisy,“ uvedl Netolický.

Plán na nákup dvanácti souprav odstartovala předváděcí jízda bateriovým vlakem z produkce plzeňské Škoda Group, kterou pro regionální politiky připravily České dráhy. V červenci krajští radní rozhodli, že si podobné soupravy pořídí a nyní už mají i to hlavní - potřebné peníze. „Počítáme, pokud vše půjde hladce, se zahájením provozu v prosinci 2029,“ uvedl mluvčí kraje Dominik Barták.

Elektrická trakce nebo baterie

Krajem vyhlédnuté vlakové jednotky mají kapacitu 140 cestujících a na elektrizované trati jsou napájeny přímo z trakčního vedení, které také dobíjí baterie. Bateriový systém pak pohání soupravu mimo elektrifikované úseky s maximální rychlostí 120 kilometrů v hodině až na vzdálenost 80 kilometrů na jedno nabití.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Ladislava Valtra (ODS) nákup souprav umožní skokově urychlit obměnu vozového parku na železnici.

Pardubický kraj chce nasadit bateriové vlaky, začal je soutěžit

„Jedná se především o zcela nové stroje, které zde budou sloužit hodně dlouho. Dosud využívané dieselové soupravy na vedlejších regionálních tratích mají v průměru dvacet let, a jako takové jsou dopravci považovány stále za ‚perspektivní‘. Zbrusu nové soupravy budou samozřejmě šetrnější vůči životnímu prostředí a pro cestující představují všeobecné zvýšení komfortu. Nahrazená starší vozidla budeme moci v rámci pravidelné obměny poslat jinam,“ uvedl Valtr.

Bezbariérová a klimatizovaná vozidla jsou prostornější, je v nich dostatek místa pro přepravu kočárků, osob na vozíku i pro jízdní kola. Kraj je chce nasadit na tratích, kde dosud operují dieselové jednotky.

„Soupravy bychom chtěli využít například na trati Litomyšl – Vysoké Mýto – Česká Třebová – Moravská Třebová nebo například na trati z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Králíků. Pokud vše dopadne dle našich očekávání, nebude tak nutné na některých tratích měnit infrastrukturu např. její elektrifikací,“ uvedl Netolický.

Do konce roku 2026 má kraj uzavřít smlouvy s dopravci, kteří vlaky s pomocí dotace nakoupí. Půjde o České dráhy a patrně i provozovatele tratě 024 na Orlickoústecku. Zde dopravu zajišťuje společnost Leo Express, které ale končí smlouva v roce 2029. Krajští radní chtějí do jara příštího roku rozhodnout, kdo zde bude provozovat trať v letech 2029 až 2034.

Připravovaná investice Pardubického kraje činí 2,062 miliardy korun s dotací ve výši 1,4 miliardy korun.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Tragická nehoda u Litomyšle. Řidič kamionu od nehody s osobákem odjel

Od ranních hodin byla po tragické dopravní nehodě paralyzována silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Na výpadovce z Litomyšle nedaleko křižovatky na Kornice došlo k tragické nehodě osobního...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Severní obchvat Chrudimi má šanci. Ve hře je několik tras, které budí spory

Chrudim by se mohla dočkat stavby severního obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž přeložku silnice I/17 zařadilo mezi své priority v kraji. Objednalo si technické i ekonomické prověření...

Na jedno nabití až 80 kilometrů. Kraj koupí bateriové vlaky za dvě miliardy

Pardubický kraj koupí za dvě miliardy 12 vlakových souprav, které dokážou jezdit i mimo elektrifikované tratě. Z Evropské unie má na to přislíbeno 1,4 miliardy korun. Nové jednotky zamíří po...

23. října 2025  13:28

Zámek v Moravské Třebové se stal národní památkou, pyšní se unikátním portálem

Seznam národních kulturních památek v Pardubickém kraji má už 20 položek. Nejvyšší památkové ochrany se po středečním rozhodnutí vlády dostalo zámku v Moravské Třebové, který patří k nejvýznamnějším...

23. října 2025  13:01

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou...

23. října 2025  12:17

Suchý poldr na Bylance má ochránit i část Pardubic, majitelé pozemků mají výhrady

Povodí Labe v Pardubickém kraji představilo plán na vybudování velké retenční hráze na řece Bylance, která by chránila před povodněmi Dřenice i Svítkov, Popkovice a pardubické letiště. Plán se nelíbí...

23. října 2025  10:31

Z Česka do Turecka bez přestávky. Lovci kamionů mají první kořisti

Řidič kamionu zvládl trasu z Česka až do Turecka téměř bez odpočinku – v Rumunsku si dal jen čtyřhodinovou pauzu. Patnáct set kilometrů tak urazil za 30 hodin místo předepsaných 44. Stal se smutným...

23. října 2025  10:16

Zlíny dosedly v Pardubicích. Armádní výcvikové centrum předvedlo nové letouny

Centrum leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích ve středu přivítalo dva nové moderní letouny Zlín. Stroje postupně nahradí jejich předchůdce, které byly ve službě 21 let. Díky obměně letové flotily se...

22. října 2025  15:16

Muž vypadl z hořícího bytu v šestém patře, našli ho pod okny mrtvého

Mrtvého muže objevili pod okny domu hasiči při hašení středečního požáru bytu ve Svitavách. Podle zjištěných informací ze šestého patra vypadl člověk žijící v zasaženém bytě. Příčiny pádu vyšetřují...

22. října 2025  14:48

Pivo nebylo to hlavní. Diváků přes dva miliony. Dozvuky Velké pardubické

Zhruba týden po akci má letošní Velká pardubická takzvaně podtrženo sečteno. Organizátoři jednoho z nejvěhlasnějších dostihových mítinků tak mohli vypustit řadu tradičních zajímavostí.

22. října 2025  12:29

Cestu k územnímu plánu Pardubic čeká další etapa, na řadě je už páté projednání

Pardubickou radnici čeká už páté veřejné projednání nového územního plánu. Důvod? Na tom předchozím se objevily chyby, které je nutné opravit. Podle radních se však plán příští rok i tak podaří...

22. října 2025  10:43

Spor mezi Dynamem Pardubice a koučem Varaďou bude řešit mediátor

Spor mezi HC Dynamo Pardubice a jeho bývalým trenérem Václavem Varaďou nakonec bude řešit mediátor. Dnes se na tom shodly obě strany při jednání před Okresním soudem v Pardubicích. Varaďa požaduje po...

21. října 2025  16:02

Otce vzali Němci, on celý život vzdoroval totalitě. Zemřel významný malíř Zbyšek Sion

V Poličce na Svitavsku v úterý ráno zemřel ve věku 87 let malíř a grafik Zbyšek Sion. V 60. letech byl představitelem strukturální abstrakce, která se stavěla proti oficiálnímu socialistickému...

21. října 2025  13:59

Osmnáctiletý řidič vyjel ze silnice, po nárazu do mostku skončilo auto na střeše

Teprve osmnáctiletý řidič havaroval v pondělí večer na silnici mezi obcemi Slatiňany a Sobětuchy na Chrudimsku. Vyjel ze silnice, najel do příkopu a po nárazu do betonového mostku skončil se svým...

21. října 2025  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.