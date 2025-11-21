Utáhne až tisíc domácností. Na Svitavsku začalo fungovat obří bateriové úložiště

Autor:
  11:30
Výkon má natolik velký, že utáhne najednou tisíc domácností nebo pokryje roční spotřebu dvou rodinných domů. Řeč je o novém bateriovém úložišti u nejvýkonnější větrné elektrárny v Česku na Svitavsku. Jde o první úložiště energie, které u nás vyrostlo u větrné elektrárny.

Zařízení s okamžitým výkonem tři megawatty (MW) a úložnou kapacitou šest megawatthodin (MWh) si v Žipotíně, místní části obce Gruna, nechala postavit společnost S&M.

„Do bateriového úložiště akumulujeme energii z větrné elektrárny Žipotín o výkonu 4,2 MW a z fotovoltaické elektrárny v Rozstání o výkonu 2 MW, kterou máme s úložištěm propojenou kabelem. Baterky můžou v závislosti na výrobě z větrníku a fotovoltaiky dodávat energii do sítě klidně třikrát až čtyřikrát denně,“ představil projekt za 72 milionů korun generální ředitel společnosti S&M CZ Martin Hofman.

První bateriové úložiště, které se nachází u větrné elektrárny, začalo fungovat na Svitavsku.
První bateriové úložiště, které se nachází u větrné elektrárny, začalo fungovat na Svitavsku.
První bateriové úložiště, které se nachází u větrné elektrárny, začalo fungovat na Svitavsku.
První bateriové úložiště, které se nachází u větrné elektrárny, začalo fungovat na Svitavsku.
14 fotografií

Stavba tří bateriových kontejnerů se střídači a transformátorem pod zatím nejvýkonnější českou větrnou elektrárnou byla dokončena před dvěma měsíci. „Podobných bateriových projektů jsme na území Česka, Slovenska, Polska a Maďarska vystavěli už několik. Ale tento je unikátní tím, že je v kombinaci s větrnou elektrárnou. Když jsem tu byl naposledy, naši lidé tady pracovali dnem i nocí, abychom celé dílo odevzdali v termínu. Spali tady dokonce i ve stanu. Dnes máme hotovo,“ řekl Roland Tóth, majitel česko-slovenské společnosti Tesla Energy Group, která byla dodavatelem technologie.

Obzvláště u proměnlivých obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné nebo fotovoltaické elektrárny, dokážou baterie uvolnit energii přesně ve chvíli, kdy je potřeba, a tím přispívají ke stabilizaci elektrické sítě. Laicky řečeno, nová akumulace dodává do sítě elektřinu i v době, kdy nefouká nebo nesvítí slunce.

Za energií do oblak. Nahlédli jsme do útrob největší větrné elektrárny v Česku

Dálkově řízené úložiště složené ze tří bateriových kontejnerů, z nichž každý má výkon jeden MW a úložnou kapacitu více než dvě MWh, dosud bylo ve zkušebním provozu. Do ostrého provozu najelo před pár dny.

A z čeho se technologie skládá? Každý kontejner je plný bateriových článků uspořádaných v černých bateriových modulech o kapacitě 46 kWh. Kromě klimatizace bateriové články chladí vodní systém, který může v zimě zateplený kontejner i ohřívat.

Úložiště se umí v případě požáru samo uhasit

„Máme tady i jednu zajímavost v podobě stabilního hasicího zařízení. Kdyby v tlakotěsném kontejneru došlo k požáru, z tlakové flašky do prostoru začne unikat inertní plyn inergen, který vytěsní kyslík. Působí 10 až 20 minut, kdy tlumí výskyt požáru,“ vysvětlil ze společnosti Tesla projektový manažer Jan Jiroušek, který se stará o řídicí systém úložiště.

Existuje hned několik scénářů, jak lze velkokapacitní baterie využít. V současné době společnost přes tzv. agregátora energetických služeb nabijí nebo vybijí úložiště na základě vývoje cen na vnitrodenním trhu s elektřinou, ale v plánu je i další využití, jako jsou služby podpory sítě, které s úložištěm počítají jako zdrojem, jenž nahrazuje aktuální výpadek dodávky elektrické energie nebo pomáhá udržovat frekvenci sítě na stabilní hodnotě.

Podle Hofmana jsou v plánu i další služby. „Dostali jsme se do situace, kdy jsme schopni lidem v regionu nabízet elektřinu napřímo. Chystáme se vytvořit malou lokální distribuční síť, pomocí které bychom chtěli napojit okolní obce, ve kterých chceme rozjet komunitní energetiku,“ dodal Hofman, podle jehož slov nová legislativa umožňuje uskutečňovat přesně to, s čím firma, která vznikla v roce 2003, na trh přišla.

„Dlouhá léta to nešlo, až v poslední době jsme se dostali do fáze, že budeme moct lidem dodávat elektřinu napřímo,“ dodal ředitel firmy, která plánuje výstavbu velkokapacitních baterek u každé své větrné elektrárny. Nově plánuje výstavbu tří větrných elektráren na Žďársku.

Velké bateriové úložiště s výkonem 100 MW a kapacitou 200 MWh, které má být největší v Česku, plánuje v areálu Elektrárny Chvaletice v příštím roce vystavět skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dívka zneškodnila lupiče u zlatnictví. Nasadila jsem mu kravatu, říká

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná...

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na třídě Míru. Zneškodnila ho náhodná kolemjdoucí, která...

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

Dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice začíná nabírat skluz, ŘSD uveřejnilo nový termín

Archeologové pod Hřebečovským hřbetem po detektorovém průzkumu začali v šířce...

Poslední část dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice, kterou chce stát vybudovat s pomocí privátního partnera prostřednictvím PPP projektu, měla být hotová v roce 2029. Šéf Ředitelství silnic a dálnic...

Keltský skanzen v Nasavrkách prosperuje, místní protestují. Bojí se, že se rozšíří

Premium
Keltský skanzen v Nasavrkách dělá skvělou reklamu městu, ale nejbližším...

Keltský skanzen v Nasavrkách na Chrudimsku dělá skvělou reklamu městu a stal se turisty oblíbeným místem. Nejbližším sousedům však vadí. Bojí se, že se rozšíří a naruší klid v Lesní ulici. Sepsali...

Žádný bulvár, ani nádraží. Litomyšl a Mýto se bojí, že tah na Moravu zůstane státu

Litomyšlí projede každý den více než 20 tisíc aut. Po otevření dalších částí...

Litomyšl čtvrt století plánovala, jak po dostavbě dálničního obchvatu přestaví průtah městem z osmdesátých let v bulvár se spoustou parkovacích míst, stromů, cyklostezek a přechody pro chodce. Návrh...

Utáhne až tisíc domácností. Na Svitavsku začalo fungovat obří bateriové úložiště

První bateriové úložiště, které se nachází u větrné elektrárny, začalo fungovat...

Výkon má natolik velký, že utáhne najednou tisíc domácností nebo pokryje roční spotřebu dvou rodinných domů. Řeč je o novém bateriovém úložišti u nejvýkonnější větrné elektrárny v Česku na Svitavsku....

21. listopadu 2025  11:30

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Chladné počasí stavbu D35 na Svitavsku nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři

Nový úsek dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami je krátce před dokončením....

Ačkoli v těchto dnech tak trochu všechny překvapil brzký nástup zimy a předpovědní modely naznačují, že ochlazení nebude jen krátkodobou záležitostí, dokončovaný úsek důležité dopravní tepny v podobě...

20. listopadu 2025  15:46

„Rybovka“ spojuje nadšence. Do Žďáru jezdí na zkoušky i z Prahy nebo Pardubic

„Rybovka je poměrně známá, velká většina sborů ji někdy absolvovala, na což...

Nejen nezapomenutelný hudební prožitek přináší posluchačům Rybova Česká mše vánoční. Klasická sváteční skladba dává mnohé i samotným zpěvákům a muzikantům. Ti ze Žďárska uvedené dílo pečlivě...

20. listopadu 2025  15:29

Dívka zneškodnila lupiče u zlatnictví. Nasadila jsem mu kravatu, říká

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná...

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na třídě Míru. Zneškodnila ho náhodná kolemjdoucí, která...

19. listopadu 2025  19:41,  aktualizováno  20. 11. 9:08

Máme vysmažené nejen hranolky, volal fastfood strážníky na výtržníka. Nebyl jediný

Fastfood si spletli s klubem. Strážníci řešili opilce bez bot i házení jídlem....

Pardubická pobočka rychlého občerstvení se stala v jednom dni bojištěm i diskotékou. Strážníci nejprve museli zpacifikovat zdrogovaného muže, který se válel po zemi a házel jídlem. O hodinu později...

19. listopadu 2025  15:14

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

ilustrační snímek

Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...

19. listopadu 2025  9:31,  aktualizováno  11:37

Žádný bulvár, ani nádraží. Litomyšl a Mýto se bojí, že tah na Moravu zůstane státu

Litomyšlí projede každý den více než 20 tisíc aut. Po otevření dalších částí...

Litomyšl čtvrt století plánovala, jak po dostavbě dálničního obchvatu přestaví průtah městem z osmdesátých let v bulvár se spoustou parkovacích míst, stromů, cyklostezek a přechody pro chodce. Návrh...

18. listopadu 2025  13:21

Auto po nehodě skončilo v řece, zasahující hasiče potrápil terén i únik oleje

Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu...

Na Pardubicku v pondělí brzy ráno skončilo po nehodě auto v řece Chrudimce. Hasiči museli povolat potápěče i těžkou techniku, práci jim komplikoval hustý porost u břehu. Z poškozené olejové vany...

18. listopadu 2025  10:38

Bílek si oddechl, proti Portugalsku bude mít k dispozici i Trédla s Labíkem

Trenér Michal Bílek udílí pokyny.

Fotbalová reprezentační jednadvacítka bude úterý od 18 hodin v Hradci Králové nahánět další klíčové body v kvalifikaci na Euro proti Portugalsku a kouč Michal Bílek si může poměrně zhluboka...

18. listopadu 2025  9:22

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Keltský skanzen v Nasavrkách prosperuje, místní protestují. Bojí se, že se rozšíří

Premium
Keltský skanzen v Nasavrkách dělá skvělou reklamu městu, ale nejbližším...

Keltský skanzen v Nasavrkách na Chrudimsku dělá skvělou reklamu městu a stal se turisty oblíbeným místem. Nejbližším sousedům však vadí. Bojí se, že se rozšíří a naruší klid v Lesní ulici. Sepsali...

17. listopadu 2025

Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Mezi pardubickým áčkem a béčkem skáče jako jojo, extraligovému mužstvu trhá trn z paty a rezervu zachraňuje v první lize. Zkušený hokejový útočník Jan Stránský, který v neděli rozhodl vítězným gólem...

17. listopadu 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.