Když pardubičtí zastupitelé v březnu zjistili, že rekonstrukce basketbalové haly na Dukle se proměnila spíše v demolici, ozývaly se hlasy, že levnější by bylo postavit novou. V pondělí však politici udělají za minulostí definitivní tečku. Schválit mají další finanční injekci ve výši 12,5 milionu korun. Podle všeho půjde jen o formalitu, návrh už jednohlasně podpořil finanční výbor. Politici projektu už dříve přiklepli devět milionů, celkový účet za tréninkové centrum mládeže tak přesáhne 200 milionů korun.
Původní investiční záměr schválený zastupitelstvem města počítal s celkovými náklady ve výši 185,6 milionu korun včetně DPH. Během stavby se však ukázalo, že objekt budovaný v 60. letech v rámci Akce Z bude nutné téměř celý zbourat. „Dá se říct, že z původní stavby zbylo vlastně jen průčelí a pár nosných zdí,“ řekl zastupitel za ODS Dušan Stránský.
A samozřejmě takové změny v původním projektu znamenají jediné – město zaplatí za stavbu více, než se čekalo. Aktuální rozdíl mezi původním investičním záměrem a předpokládanou konečnou cenou je jednadvacet milionů. Podle radnice zdražení způsobily hlavně úpravy výměníkové stanice a rozvodů tepla, doplnění vzduchotechniky či změny sportovního vybavení haly.
|
Levnější by byla nová. Hala, kterou nákladně opravují, je zralá spíš na demolici
První dodatky ke smlouvě se týkaly zejména okolností zjištěných při demoličních pracích a úprav stavebních konstrukcí základů, střechy, obvodových stěn a stropů. Později se navíc ukázalo, že řada konstrukcí objektu byla v horším technickém stavu, než se původně předpokládalo. Radní tak musí v pondělí požádat zastupitele, aby na stavbu uvolnili další peníze. Podle všeho s tím nebude žádný problém. „Se zastupiteli jsme celou halu prošli odspodu až po střechu v rámci semináře. Z jejich reakcí věřím, že uvolnění zbývajících financí, které navrhujeme, bude na zastupitelstvu města již formalitou, finanční dokrytí doporučil také jednohlasně Finanční výbor,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
Kompletně opravená hala, ve které před 40 lety tehdejší Rudá hvězda získala svůj jediný mistrovský titul, by se měla otevřít letos na podzim. Sportovci na takovou změnu čekali léta. Zástupci BK Kvis Pardubice dlouhodobě upozorňovali na to, že hlavně mládežnická mužstva nemají ve městě ideální tréninkové podmínky. Trénovalo se, kde se dalo, včetně školních tělocvičen.
Nová tréninková hřiště i lepší zázemí
Hlavní změnou v hale jsou dvě tréninková hřiště, která vzniknou na úkor někdejšího hlediště. Dále se staví a instaluje zázemí pro sportovce, regenerace, wellness, posilovna, ubytovací kapacity, moderní audiovizuální technologie i úpravy okolí včetně nových parkovacích míst.
„Důležité je pro nás také to, že hala bude energeticky úspornější a připravená na další rozvoj do budoucna, i to se promítlo do navýšení ceny. Práce pokračují podle harmonogramu a počítáme se znovuotevřením v podzimních měsících roku 2026,“ dodal primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.
Hala je již připravená podle radních na další investice včetně nové střešní konstrukce s dostatečnou únosností a přípravou pro navýšení kapacity fotovoltaiky. „Ta počítá i s další plánovanou výstavbou dvorany s atletickým tunelem a multifunkční halou pro 4 100 diváků, která bude hned vedle,“ dodal náměstek Rychtecký.