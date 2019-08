Střelbou z protitankového děla si v Žamberku připomenou paravýsadek Barium

Město Žamberk pořádá akci s Československou obcí legionářskou, Pardubickým krajem a Rotou Nazdar. A to vždy v roce, na který vychází půlkulaté či kulaté výročí paravýsadku vycvičeného v Anglii.

Na letošní rok také připadá 110. výročí narození generála Josefa Knopa. Tento žamberský rodák jako absolvent vojenského výcviku v Anglii velel v československém armádním sboru v Sovětském svazu první jednotce, která na Dukle po tvrdých a těžkých bojích vstoupila na území republiky.



V sobotu projede nejprve městem kolona historických vojenských vozidel, která se v 9 hodin zastaví na Masarykově náměstí. Hlavní program začne ve 14 hodin v areálu Pod Suticí v žamberské místní části Polsko.

„Představí se kluby vojenské historie v dobových táborech věnující se našemu vojsku v Anglii a v SSSR, předvedou polní ambulanci, pracoviště polní pošty, bohatou sbírku zbraní a výstroje. K vidění budou historické vojenské automobily, motocykly i obrněný transportér Bren Carrier,“ uvádí Zuzana Faltusová, která má na radnici v Žamberku na starosti kulturu.

Program Přísahali republice 9.00 - příjezd kolony historických vojenských vozidel na Masarykovo náměstí 10.30 hodin - pietní akt u pomníku gen. Josefa Knopa (nám. Gen. Knopa)

13.00 hodin - pietní akt u pomníku BARIA u Žabků 14.00 hodin - hlavní program oslav v areálu Pod Suticí dobové tábory Klubů vojenské historie

hudební vystoupení a dobová módní přehlídka Prvorepubliková móda (16.30, 17.30, 18.30 hodin) 19.00 hodin - swingový koncert v podání Big bandu ZUŠ Petra Ebena Žamberk, jako host vystoupí finalistka The Voice Česko Slovensko Eliška Urbanová 21.00 hodin - dobový biograf ve vojenském táboře Vstup zdarma, bohaté občerstvení zajištěno.

Dodává, že návštěvníci uvidí v komentovaných ukázkách různorodou vojenskou činnost a výcvik nejen československé obrněné brigády ve Velké Británii, ale i našich jednotek na východní frontě včetně kompletně vybaveného parašutisty připraveného k vysazení do okupované vlasti.

„K vidění budou skutečně mimořádné kusy techniky i výzbroje. Připravena je střelnice pro střelbu z protitankového děla, kanonové houfnice, kulometu Vickers a dalších. Diváci budou mít jedinečnou příležitost vidět střelby, které nebývají součástí podobných akcí,“ upozorňuje Faltusová.

Pro rodiny s dětmi je připraven Průvodce historií – poznávací soutěž, hry mezi dobovou vojenskou technikou a dětská kuličková střelnice. Odpoledne a vpodvečer se uskuteční i módní přehlídky nazvané Prvorepubliková móda, na nichž budou lidé moci zhlédnout dámskou i pánskou módu z období 1914 až 1945.

Od 19 hodin zahraje pod taktovkou Honzy Hovorky Big band ZUŠ Petra Ebena Žamberk dobové melodie. Jako host vystoupí muzikantka a finalistka The Voice Česko Slovensko Eliška Urbanová. Závěr večera bude patřit biografu ve vojenském táboře. Vstup na akci je zcela zdarma.

Akce Přísahali republice bude mít i svou oficiální část. V 10.30 hodin se na náměstí generála Knopa a ve 13 hodin u pamětní desky paravýsadku Barium v žamberské městské části Polsko uskuteční pietní akty za účasti významných hostů, válečných veteránů a pamětníků.

„Je důležité historii znát a udržovat ji v dobré paměti, ač žijeme přítomností. Všechny osobnosti, které si akcí připomeneme, generála Josefa Knopa i členy výsadku Barium, spojuje hrdinství, láska k vlasti, odhodlání položit svůj život v boji za svobodu a za milovanou vlast, ale i tragický osud. Věřím, že vzpomínková akce bude nejen připomínkou hrdinů naší historie, ale nabídne i zajímavý doprovodný program pro fanoušky historie a vojenství, pro rodiny s dětmi, pro obdivovatele dobové módy i milovníky swingové hudby,“ říká starosta Žamberka Oldřich Jedlička.

Paraskupina Barium působila v severovýchodních Čechách a v Žamberku. Její členové seskočili na území protektorátu v noci z 3. na 4. dubna 1944. Skupinu tvořil velitel nadporučík dělostřelectva Josef Šandera, radiotelegrafista Josef Žižka a Tomáš Býček.

Parašutisté připravovali ozbrojené povstání

Skupina byla vyslaná londýnským ústředím na území okupované vlasti a vybavená vysílačkou s krycím jménem Marta. Seskočila z letounu Halifax s polskou posádkou u obce Vysoká nad Labem.

„Paraskupina Barium patřila mezi nejlépe hodnocené skupiny vyslané z Anglie na naše území. Připravovala ozbrojené povstání, což se moc neví. Měla za úkol vytvořit pro toto povstání podmínky, jejím členům se podařilo vytipovat v severovýchodních Čechách desítky a desítky takzvaných shozových ploch pro zbraně a materiál. Souřadnice těchto ploch parašutisté odvysílali do Anglie s krycími názvy. Parašutisté také vytvořili týmy lidí, které se měly postarat o převzetí shozeného vybavení a zbraní,“ říká historik Vladislav Severin, který zmapoval a zpracoval pohyb skupiny na Žamberecku.

Do povstání měly být podle historika zapojeny po shození munice a zbraní tisíce lidí.

„Bohužel se o tom Němci dozvěděli a byli parašutistům v patách,“ popisuje organizátor akce Severin. Nacisté provedli na skupinu v Hradci Králové zátah, ale parašutistům se podařilo ze smyčky gestapa vyklouznout.

Josef Žižka s Josefem Šanderou nalezli nové útočiště u Rudolfa Žabky, jeho ženy Boženy a syna Ladislava v Žamberku-Polsku. Už 9. října 1944 odtud vysílačka Marta odeslala další depeši. Třetí člen skupiny Tomáš Býček uprchl na Turnovsko, kde připravoval pro oba členy skupiny Barium úkryty. Už se ale nikdy nesešli.

„Parašutisté Josef Žižka s Josefem Šanderou padli do rukou gestapa v Žamberku v lednu 1945, poté co v prosinci uvěřili konfidentu gestapa. Šandera se při lednovém dopadení střelil do hlavy, ale zemřel v zajetí až v březnu 1945. Josef Žižka se oběsil v pankrácké cele v Praze, protože nechtěl hrát rádiovou hru s Londýnem, k níž ho Němci nutili. Tomáš Býček se na Turnovsku mezi partyzány dočkal konce války,“ popisuje Severin.

Žamberský rodák generál Josef Knop patřil k těm odbojářům, o nichž se nesmělo dlouho mluvit.

„Patřil k západnímu odboji, i když pak působil ve Svobodově sboru v Rusku. Po válce byl ve vysokých funkcích, ale po roce 1948 byl obviněn ve vykonstruovaném procesu. Hrozil mu trest smrti, nakonec dostal doživotí a pustili ho až v roce 1964. O dva roky později ve věku 57 let zemřel,“ řekl Severin.