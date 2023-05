Aviatická pouť nabídne souboj ferrari s letadlem, dorazí i pilot z mrakodrapu

1. Ferrari změří síly s letounem

Kolem 15.45 se na ranvej připraví dva netradiční soutěžící. Ferrari 458 Italia v závodní úpravě řízené automobilovým závodníkem Milanem Blahoutem a pilot Petr Kopfstein s EDGE 540 V3, s nímž se účastnil závodů v Red Bull Air Race.

„Když jsem Petru Kopfsteinovi dával návrh na tento závod, ptal se, jestli si uvědomuju, že ferrari bude bez šance,“ popisuje za tým pořadatele Josef Piňos.

Šanci mít bude. Ferrari má rychlejší start než letadlo. V absolutní rychlosti se tyto unikáty nedají porovnávat, ovšem diváky čeká i tak zajímavá podívaná. Závod se samozřejmě týká jen pozemního souboje. „Bude to záležitost na pár vteřin, ale věřím, že to bude pro diváky atraktivní,“ řekl Piňos.

2. Přistál na střeše mrakodrapu

Hvězdou Aviatické pouti bude polský pilot Luke Czepiela, který letos v březnu přistál na ploše dubajského hotelu Burdž al-Arab určené pro vrtulníky, a stal se tak prvním člověkem, který to s letadlem dokázal.

„Uvážíme-li, že plocha měla průměr 27 metrů, tak je to velice pěkný výkon, ale úplně jinou hodnotu získá, když upřesníme, že plocha byla umístěna ve výšce 212 metrů nad zemí. Tam se muselo jednat o perfektní rozpočet na přistání, protože k orientaci pilot neměl žádné referenční body tak jako na letišti. Je také zajímavé, že pro přistání nevyužil ani celou délku heliportu a ještě šest metrů ušetřil,“ řekl Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti. V Pardubicích ukáže devětatřicetiletý Polák velmi krátké vzlety a přistání. Czepiela se živí jako kapitán Airbusu A320.

3. Rozloučení s vrtulníky Mi-24

Co se asi už nikdy nebude opakovat, bude vystoupení bitevních vrtulníků Mi-24, které letos končí svoji službu v Armádě ČR. Návštěvníci tak mají jednu z posledních možností vidět tento stroj naživo.

4. Pozemní program

Statickou ukázku si připravila Armáda ČR, která bude k vidění v úlu při příchodu na letištní plochu. V úlu číslo 9 se zase bude konat dobový brífink a výstava věnovaná letcům RAF. Na venkovním simulátoru se budou moci lidé na trenažéru podívat na start Spitfiru. Ve středové části letiště bude opět přehlídka starých aut. Air Food Festival za starou věží nabídne jídlo a lahůdky.

5. Proleťte se

Pořadatelé pro návštěvníky připravili také vyhlídkové lety, a to ve vrtulnících MD 500 E pro čtyři osoby. Zájemci to ale musí stihnout do zahájení letového programu Aviatické pouti, tedy po oba dva dny od 8 hodin do 11.30 hodin. Cena za pětiminutový let je tisíc korun na osobu. Rezervace letu je možná na stánku HELI CZECH umístěného nedaleko vstupu do areálu poblíž vlakové zastávky letištního expresu.

6. Dětský den

Každý rok se na Aviatické pouti připomíná blížící se Den dětí. Organizátoři připravili zábavnou stezku o dvaceti stanovištích. Hlavní cenou je zájezd.