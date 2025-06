Celý svět si letos připomíná 80 let od konce druhé světové války a výjimkou nebude ani Aviatická pouť. Na té se představí hned několik unikátních letadel, která hrála v největším válečném konfliktu podstatnou roli. V programu nebude chybět ani připomínka prvního českého letce Jana Kašpara a jeho milovaného slavného letounu Blériot, který se s jeho jménem neodmyslitelně pojí.

Do Pardubic přiletí například stíhací letouny Mustang P-51D nebo P-38 Lightning, v evropské i české premiéře se pak představí Hawker Hurricane Mk.II. Mustang i Lightning by se měly zúčastnit druhoválečné bojové scény, tedy jedné z divácky nejoblíbenějších částí programu. Původně se jí měl účastnit i německý proudový letoun Me 262 Schwalbe, kvůli poruše ale nakonec nedorazí.

Další premiérou pak bude vystoupení britského bombardéru Avro Anson Mk.I. „Tohle letadlo je v Česku teprve krátce, nedávno jej pořídil někdejší šéf letového programu Aviatické pouti, pilot Richard Santus. Když byla příležitost, domluvili jsme účast,“ uvedl na tiskové konferenci Jan Rudzinskyj z pořadatelského týmu Aviatické pouti.

Výběr z letového programu Sobota i neděle 12:00 Hawker Hurricane + 2x JAS-39 Gripen

12:30 Blériot JK „Jan Kašpar“

12:40 Flying Bulls Aerobatic Team

13:25 JAS-39 Gripen

13:50 L-39NG (premiéra)

15:05 Avro Anson (premiéra)

15:15 P-51D Mustang a P-38 Lightning (scéna z II. světové války)

15:25 Petr Kopfstein (sólová akrobacie)

15:55 C47/DC-3 Dakota, Beechcraft (formace)

16:50 Letka Aviatické pouti a další (scéna z I. Světové války)

Představí se spousta dalších strojů, k vidění bude vystoupení akrobatické letky Flying Bulls nebo ukázky nejmodernějších vojenských strojů. O ty se postará Armáda České republiky. „Vrcholem by mělo být sólo vystoupení gripenu, představí se i vrtulník V-3A Sokol a transportní letadlo CASA C-295M,“ uvedl Ladislav Hrabala, zástupce velitele Správy letiště.

Letový program je tradičně nabitý, v sobotu i v neděli začne v pravé poledne a potrvá až do 17 hodin. Brány letiště se ale pokaždé otevřou už v 8 hodin ráno, v 9 hodin pak začíná soutěžní dětský program o zajímavé ceny. Chybět nebudou letecké simulátory, ukázky bezpečnostních složek, pozemní technika armády nebo hasičů.

Velkou novinkou jsou letos dopolední besedy se zajímavými osobnostmi. V sobotu v 10:00 v úlu č. 9 s bojovým pilotem a členem záložního týmu astronautů Alešem Svobodou, v neděli pak ve stejný čas a na stejném místě s chirurgem a lékařem bez hranic Tomášem Šebkem.

Vstupy do areálu budou tradičně tři. Lidé mohou přijít branou od dostihového závodiště, hlavní vstupní branou vojenského letiště a branou od areálu civilního letiště.

Parkování na novém místě a svozové autobusy

Novinky ovšem čekají návštěvníky při parkování. Vzhledem k tomu, že už začala letní sezona a parkoviště u terminálu Jana Kašpara je vyhrazeno pro cestující, budou návštěvníci Aviatické pouti parkovat na velkém parkovišti ve Starém Mateřově. Odtud je v pravidelných intervalech budou autobusy odvážet na letiště. „Nejprve budou jezdit po 15 minutách, pak po deseti. Lidé musí při parkování počítat zhruba se čtvrthodinkou navíc,“ řekla Marie Schillerová z pořadatelského týmu.

Pořadatelé pracují s rozpočtem přibližně osmi milionů korun. „Každý rok je to trochu nejisté. Jedna věc je letový program, druhá pak náklady, se kterými nejde moc hnout, jako například různé pronájmy, toalety a podobně. To se rok od roku zdražuje,“ řekl Josef Piňos, předseda správní rady Aviatické pouti. A stejně jako většina návštěvníků, účinkujících i organizátorů si přál především pěkné počasí. „Nebo alespoň ucházející. Aby všechno proběhlo, jak má,“ dodal Piňos.

Děti do šesti let mají na Aviatickou pouť vstup zdarma, děti do 15 let a senioři pak na místě zaplatí rovnou stovku. Dospělé vyjde vstupenka na 500 korun. Rodiny mohou využít výhodnější balíčky.