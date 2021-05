Blériot na Aviatické pouti oslavil 110 let od památného letu Jana Kašpara

Dvojici vojenských pilotů ze základny v Čáslavi vystřídala klasika českého nebe Zlín-142, kterého předvedl akrobatický pilot Martin Šonka, který je na pardubickém letišti doma.

Je totiž instruktorem pardubického střediska Centra leteckého výcviku, které cvičí armádní piloty.

Akci provázelo nevypočitatelné počasí. Srážky však naštěstí přišly až v závěru programu.

Petr Kopfstein na Extře 300 připravil desetiminutový akrobatický freestyle. Kouřová stopa, která je pro tato vystoupení charakteristická, se objevila hned, jak vystoupal do potřebné výšky a začal rozčesávat proměnlivé mraky nad pardubickým letištěm.

„Na pilota působí síly v hranici -10G a skutečně bolí,“ uvedl pro Českou televizi šéfredaktor Flying Revue Michal Beran.

V letovém programu mělo své místo i vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Letci však neodstartovali v kvartetu, jak bylo plánováno, ale kvůli poškození dvou letadel nakonec vystoupili jako dvojice.

„Na zemi při pojíždění je špatný výhled za kabiny a piloti musí jet takzvaně cik cak, na letišti v Piešťanech došlo ke kontaktu mezi dvěma z nich a museli na opravu,“ řekl Beran.

Kašparův Blériot vzlétl

Vzlétne, nebo nevzlétne v proměnlivém počasí legendární Blériot? Podařilo se. Aviatická pouť si tak připomněla 110 let starý slavný let letce Jana Kašpara z Pardubic do Prahy Velké Chuchle.

Silný déšť a zamračenou oblohu pročesával několikanásobný mistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka.

„A dolů a na záda,“ komentoval Šonka let střemhlav z kokpitu své Extry přímo do televizorů diváků České televize.

Za trvalého deště se na nebi na závěr objevily dva české armádní vrtulníky Centra Leteckého výcviku - starší Mi-2 a mladší Enstrom.

Pořadatelé Aviatické pouti se nechtěli programu zcela vzdát. Letos si totiž připomínají 110 let od prvního letu aviatika Jana Kašpara a také 30 let od prvního ročníku Aviatické pouti.

Proto připravili 1,5 hodiny letového programu, který přenášela v přímém přenosu Česká televize. Lidé ho mohli sledovat také na pardubické třídě Míru, kde byla instalována velkoplošná obrazovka, na níž běžel přímý přenos celé akce.