Aviatická pouť v Pardubicích nebude, armáda zabere letiště pro své gripeny

  8:54
Aviatická pouť po více než 30 letech, kdy se tradičně konala na pardubickém letišti, změní minimálně na rok své působiště. Z důvodu modernizace čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35 se do Pardubic přesouvají víceúčelové bojové letouny JAS-39 Gripen. Tradiční leteckou show proto armáda v Pardubicích minimálně jeden, ale spíše dva roky, mít nechce, uvedly ve středu Novinky.cz.

Pořadatel jedná s hradeckým letištěm, doplnil server.

„Před několika dny jsme dostali zamítavé stanovisko ze strany armády ČR k uspořádání Aviatické pouti pro rok 2026 na letišti v Pardubicích. Je to především z důvodu přesunu základny stíhacích letounů z Čáslavi do Pardubic a dále pak zpřísnění bezpečnostních pravidel pro vojenská letiště,“ řekl webu předseda správní rady Aviatické pouti Josef Piňos.

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí, vzlétl i slavný Blériot

Pořadatel jedná s hradeckým letištěm, kde by se akce mohla konat. „Do poloviny ledna bychom chtěli mít jasno. Že by se Aviatická pouť nekonala, je ta poslední varianta,“ řekl Piňos. Do konce února potřebuje majitelům letounů potvrdit nabídky a poté ladit program. Termín nadcházejícího ročníku vychází na poslední květnový víkend.

Aviatická pouť předvedla premiéry hned tří letounů: Hurricane, Anson a Skyfox

Akce se koná od roku 1991, letos byl 33. ročník. Aviatická pouť představuje letectví od jeho počátků po současnost.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

