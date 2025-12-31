Pořadatel jedná s hradeckým letištěm, doplnil server.
„Před několika dny jsme dostali zamítavé stanovisko ze strany armády ČR k uspořádání Aviatické pouti pro rok 2026 na letišti v Pardubicích. Je to především z důvodu přesunu základny stíhacích letounů z Čáslavi do Pardubic a dále pak zpřísnění bezpečnostních pravidel pro vojenská letiště,“ řekl webu předseda správní rady Aviatické pouti Josef Piňos.
Pořadatel jedná s hradeckým letištěm, kde by se akce mohla konat. „Do poloviny ledna bychom chtěli mít jasno. Že by se Aviatická pouť nekonala, je ta poslední varianta,“ řekl Piňos. Do konce února potřebuje majitelům letounů potvrdit nabídky a poté ladit program. Termín nadcházejícího ročníku vychází na poslední květnový víkend.
Akce se koná od roku 1991, letos byl 33. ročník. Aviatická pouť představuje letectví od jeho počátků po současnost.