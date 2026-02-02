Matku jim vzal covid, otce nehoda. Malí sourozenci zůstali sami, pomáhá celá obec

Autor:
  14:36
Před pěti lety jim zemřela maminka na covid a teď je to přesně týden, co děti Anička a Vítek z Damníkova na Orlickoústecku přišly po tragické dopravní nehodě u Svitav o tatínka. Mezi lidmi, a nejen místními, tragický osud rodiny vyvolal velkou solidaritu. Za několik dnů na transparentní účet obce poslali zhruba 400 tisíc korun.

Obec Damníkov vypsala pro osiřelé děti veřejnou sbírku. (2. února 2026) | foto: Radek Latislav, MF DNES

David Slánský loni v září začal na damníkovské základní škole vést kroužek 3D tisku. Srdcem strojař ještě před tím vyráběl pro školu na své 3D tiskárně různé dary, ale i učební pomůcky, například model sluneční soustavy.

Jaká byla radost dětí, když škola nedávno za účast v soutěži zakoupila z peněz od firem z Lanškrounska podporujících technické vzdělávání školní tiskárnu.

Předminulý víkend si vedoucí kroužku vzal novou tiskárnu domů, aby ji ve svém volnu složil. Ačkoli se mu to povedlo, do školy ji však už nikdy dětem osobně nepřiveze.

Šestačtyřicetiletý David Slánský minulé pondělí při cestě do práce tragicky zahynul při dopravní nehodě na silnici I/35 nedaleko Svitav, kde z nejasných příčin vjel se svým volvem do protisměru přímo pod kamion. I přes snahu všech složek IZS měl poranění neslučitelná se životem a na místě zemřel.

Řidič osobáku nepřežil u Svitav čelní střet s kamionem. Před nehodou nebrzdil

V minutě tak o svého tatínka přišla dvanáctiletá Anička a jedenáctiletý Vítek. Jde pro ně v poměrně krátké době již o druhou bolestnou ránu osudu, neboť v roce 2021 během pandemie covidu zemřela jejich maminka.

Pomoc sourozencům

Přispět osiřelým dětem Aničce a Vítkovi lze hotově do kasičky na Obecním úřadě v Damníkově nebo zasláním daru na transparentní účet č. 6620742379/0800.

Cílem sbírky je pomoci zajistit dětem základní životní potřeby a ulehčit jejich každodenní život v této nesmírně těžké situaci.

„Je to neskutečná tragédie. V obci to vyvolalo velkou vlnu solidarity a vzájemnou sounáležitost. Na úřadě jsme se začali radit co a jak a ihned jsme se domluvili na zřízení transparentního účtu. V pátek bylo na účtu 380 tisíc korun a přes víkend to určitě narostlo,“ informoval v pondělí ráno Jiří Blažek, starosta Damníkova, kde lidé v pátek začali přispívat i do kasičky na obecním úřadě. „Až nás překvapilo, jak se lidé semkli a chtěli pomoci. První den bylo kasičce deset tisíc korun,“ podělil se starosta.

S pomocí přišly i místní spolky. Peníze přislíbili například šipkaři, kteří mají v plánu uspořádat turnaj pro 50 až 80 lidí se startovným ve výši 200 korun. „Z Damníkova pochází i jeden pan podnikatel z Lanškrouna, který v pátek volal, že chce dětem zařídit účet, na který jim bude posílat měsíční apanáž do jejich 18 let,“ dodal Blažek.

Peníze dospívajícím dětem ve věku 11 a 12 let otce nevrátí, ale pomohou alespoň k zajištění základních životních potřeb dětí a zároveň pomohou s udržením provozu opraveného staršího domku, ve kterém dnes děti bydlí s přítelkyní pana Slánského. Ta by si je ráda vzala do péče, aby neskončily v dětském domově.

Výborně prospívají, ve škole také pomáhají

Do pomoci sirotkům se zapojila i základní škola, kterou zpráva o skonu jejích spolupracovníka hodně zasáhla. „Byl to pro nás všechny šok. S tatínkem jsme loni v září navázali spolupráci, protože nám začal vést dětský kroužek 3D tisku. Nabízel nám třeba gravírování medailí. Spolupráce s ním byla moc fajn,“ přiblížila kolegu ředitelka Základní škole v Damníkově Dagmar Radošová.

I rodiče měli v Davidu Slánském velkou důvěru, neboť zastupoval rodiče ve školské radě.

Škola kromě obědů z projektu bezplatného stravování poskytne dětem odbornou pomoc. „Kontaktovali jsme v Kraji Vysočina odborníky na krizovou intervenci, kteří v rámci projektu Ponehodová péče poskytují podporu a pomoc lidem, kterým někdo zemřel při dopravní nehodě,“ dodala Radošová.

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle, péči o šest dětí zvládá už jen stěží

Děti podle ředitelky dál chodí do školy, kterou mají velice rádi. „Chtějí být s námi mezi spolužáky. Ve škole mají druhý domov. Chlapec chodí do pátého ročníku, dívka do šestého ročníku. Učí se výborně, mají velmi dobrý prospěch. Obě děti pomáhaly při Tříkrálové sbírce a vždy, když pořádáme nějaké akce či dny otevřených dveří, se podílejí na jejich organizaci,“ chválí sourozence ředitelka školy.

I přes tragédii chtějí žáci i škola pokračovat s kroužkem 3D tisku a v projektech a soutěžích, do kterých byl David Slánský s dětmi zapojen. Největší problém bude za něj sehnat náhradu.

„Kdysi jsem ho vedla já, ale tím, že jsem se stala ředitelkou, spousty věcí jsem se musela vzdát. Byla jsem velmi ráda, že jsem za sebe našla adekvátní náhradu. Bezva taťku, který chce pomoci,“ podotkla Dagmar Radošová.

Pietní rozloučení s Davidem Slánským proběhne v pátek 6. února ve 12 hodin v obřadní síni městského krematoria v České Třebové.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Řidič osobáku nepřežil u Svitav čelní střet s kamionem. Před nehodou nebrzdil

Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s...

Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, jeden z řidičů střet nepřežil. Podle informací z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

2. února 2026  11:30

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

Jaro v Pardubicích opět po letech otevře Slavia. Nostalgie, vzpomíná Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Fotbalisté Pardubic v neděli v 18.30 vykopnou jarní část Chance ligy domácím zápasem proti Slavii. Pražský celek se na Letním stadionu v jeho nové éře objevil už několikrát, přesto je tento duel...

1. února 2026  12:15

Nové charitní domy ve Svitavách pomohou seniorům, hendikepovaným i jejich rodinám

Nové charitní domy ve Svitavách pomohou seniorům, hendikepovaným i jejich...

Dva nové nízkoenergetické domy s ateliéry a zázemím pro pečovatelskou službu slouží od tohoto týdne svitavské Charitě. Investice za 60 milionů korun zlepší podmínky klientům i pečovatelkám.

1. února 2026  11:53

Na Orlickoústecku hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk zemřel

Hasiči zasahovali v České Třebové u požáru bytu v domově s pečovatelskou...

Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na neděli zemřel člověk. Hořet začalo v jednom z pokojů pozdě večer, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

1. února 2026  8:08,  aktualizováno  10:01

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.

Na slávistu Chorého i sigmáka/viktoriána Vašulína, odchovance chrudimského fotbalu, mu schází jediná branka, sám jich dosud zvládl vsítit osm – stejně jako jablonecký Chramosta. „Budu cílit na...

1. února 2026  9:50

Vyvlastnění pozemků platí. Stát vyhrál spor o severovýchodní obchvat Pardubic

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...

Od Havránkové přes Vaňouse až po Procházku. Stát má za sebou další spor o pozemky pod novými silnicemi ve východních Čechách. Nejvyšší správní soud uzavřel poslední případ týkající se...

31. ledna 2026  9:45

Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku

Teplice, 16.2. 2025, FK Teplice - Viktoria Plzeň, 1. fotbalová liga. Zadumaný...

O vítězi sázky o úklid mezi fanouškem a šéfem fotbalových Teplic Rudolfem Řepkou trenér sklářů Zdenko Frťala na startu ligového jara vůbec nepochybuje. „Ruda vyhraje, jsem stoprocentně přesvědčený,...

31. ledna 2026  7:56

Souběh velkých akcí hrozí dopravním kolapsem. Pardubická policie apeluje na diváky

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

Hned dvě velké akce čekají Pardubice v neděli večer. V souvislosti s nimi se předpokládá i mimořádně složitá dopravní situace v centru města. Policie proto vyzývá diváky, kteří se chystají na muzikál...

30. ledna 2026  15:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič porsche nezvládl předjíždění v obci, při manévru narazil do garáže

Řidič v Čenkovicích na Orlickoústecku narazil do garáže. (30. ledna 2026)

Řidič vozu značky Porsche boural v pátek dopoledne v Čenkovicích na Orlickoústecku. Při předjíždění auta jedoucího před ním narazil do přilehlé garáže. Při havárii utrpěl lehké zranění, posádka...

30. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  13:54

Bál jsem se bloku, ulevilo se kouči Pardubic. Konečně má skalp Brna

Jan Šotnar udílí pokyny pardubickým hráčům, lavička se raduje.

Byl to úsměvný moment, když po dvou vteřinách závěrečné čtvrtky středečního zápasu pardubických basketbalistů s Brnem vypadla světelná tabule s ukazatelem skóre a dalších statistik a její obsluha u...

30. ledna 2026  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.