Provoz kolem Parama narostl na dálniční hustotu, ukázalo sčítání dopravy

To, že Pardubice v posledních letech čelí mimořádnému nárůstu dopravy, už není jen neodbytný pocit všech řidičů, ale fakt podložený čísly. Podle čerstvých dat ze sčítání dopravy v posledních pěti letech prudce narostla doprava zejména na průjezdu Pardubicemi v ose Chrudim – Hradec Králové.

Nejvytíženějším úsekem bylo podle sčítání dopravy pár set metrů vozovky od křižovatky U Trojice ke kruhovému objezdu u Parama, kterým denně jezdilo 33 330 aut, což je porce, která se už blíží klidnějším úsekům dálnice D1. Ještě v roce 2016 to bylo „jen“ 21 tisíc vozů.

Ve srovnání s měřením v roce 2016 narostl v celé zemi provoz asi o desetinu, počet kamionů na silnicích vzrostl za pět let o pětinu. Během sčítání odborníci monitorovali pod vedením brněnského Centra dopravního výzkumu téměř šest a půl tisíce úseků.

Sčítání dopravy se uskutečnilo v Česku poprvé v roce 2000 a od té doby se opakuje v pravidelných cyklech. Celý projekt avšak výrazně ovlivnila koronavirová pandemie.

Data ze sčítání dopravy Úseky s největším provozem v porovnání s rokem 2016: Pardubice

Silnice I/37 U Trojice – Paramo 33 tisíc aut denně (nárůst 56 %)

I/37 Globus – U Trojice 31 tisíc (+ 40 %)

Wonkův most 27 tisíc (+ 5 %) Litomyšl

I/35 22 tisíc (+12 %) Vysoké Mýto

I/35 18 tisíc (– 4 %) D35, Opatovice

nájezd na I/37 20 tisíc (+ 36 %) Chrudim

I/37H Masarykovo náměstí 16 tisíc (+ 2 %) Přelouč

I/2 14 tisíc (+ 24 %) Česká Třebová

I/14 centrum 13 tisíc (+ 22 %)



Pramen: ŘSD, sčítání dopravy 2020, 2021, zaokrouhleno

„Loňsky rok byl postižen problémem covidové pandemie a to ovlivnilo celý ten projekt sčítání dopravy. Nechtěli jsme sčítat v období extrémního poklesu, a proto jsme přesunuli sčítání až na jaro 2021,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl při představení výsledků.

Vysoké Mýto zaznamenalo pokles

Z pohledu Pardubického kraje si pohoršily kromě Pardubic také Přelouč, Česká Třebová, Žamberk, Polička, Chrast, Skuteč, Slatiňany či Hlinsko, ale i menší obce, jako je třeba Trhová Kamenice, kde se zvedla intenzita dopravy o 40 procent.

Na druhou stranu přineslo sčítání i překvapivou zprávu o stagnaci, a dokonce i mírném poklesu dopravy na frekventované silnici I/35 ve Vysokém Mýtě.

Kvůli masivním investicím státu do silnic a dálnic v Pardubickém kraji jsou dnes některé výsledky ze sčítání dopravy už zastaralé. Například 13,5 tisíce vozů denně ve Slatiňanech nyní díky novému obchvatu určitě nejezdí, stejně tak si polepšila Chrudim. Dokonce i čísla mapující bídnou situaci v Pardubicích mohou být dnes jiná. To proto, že část nákladní dopravy využívá loni v prosinci otevřené dálnice D35 z Opatovic do Časů.

„Dálnice D35 funguje v okolí Pardubic zatím pouze zhruba měsíc, to je ještě brzy na nějaké srovnání. Zatím je však zřejmé, že třeba směrem na Holice už po otevření dálnice v Pardubicích provoz klesl,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš, který je zodpovědný za dopravu. Dodal, že je rozumnější se závěry ještě počkat.

„Až budeme mít více dat. Obecně platí, že v lednu je provoz nejslabší a naopak nejhorší měsíce jsou duben a květen,“ uvedl Kvaš.