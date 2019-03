Pardubice promění Gočárovy mlýny, vznikne sál se zeměkoulí, dílny i galerie

Stavba by měla začít na počátku příštího roku a cena šplhá k 240 milionům korun. „Pro nás je to klíčová záležitost. Těším se, až zde budeme otevírat vrchol vzdělávacího systému,“ řekl primátor Martin Charvát.



Zatímco galerie bude rekonstrukcí stávající haly na balenou mouku, Centrální polytechnické dílny budou novostavbou.

„Stávající prostory galerie města Pardubic jsou na Příhrádku, jen nájemné nás stojí stovky tisíc korun ročně a navíc má své limity. Z výstavních 270 metrů čtverečných, které máme na Příhrádku se dostaneme na 410 metrů čtverečných. Proto jsme se rozhodli přemístit sem i galerii,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Z právě odkoupené budovy vznikne tedy Galerie a Centrum pro architekturu a plánování města.

V nadstavbě poté špičkové vzdělávací a volnočasové centrum Centrální polytechnické dílny, které mají být podle Rychteckého jakousi nadstavbou k modernizaci odborných učeben na základních školách.

V prvním nadzemním podlaží se počítá se čtyřmi dílnami se zaměřením na grafiku, textil, kov, elektro, dřevo či řemesla. V druhé budou čtyři laboratoře pro biologii, chemii, fyziku a robotiku. Přes obě patra pak půjde sál Světa dětí a univerzální sál.

S více než velkorysým projektem míří pardubičtí politici vysoko. A to nejen co se týče rozpočtu, ale i cílů. „Chceme zbořit mýty, že technické obory a technické vzdělávání jsou o špinavých rukou, že děti radši studují humanitní obory. Chceme podněcovat zájem o technické obory již na základních školách, a proto jsme tam zařadili robotiku či grafiku, které se bez moderních technologií neobejdou,“ řekl Rychtecký.

Unikátní má být obří model zeměkoule, která bude zavěšená v prostoru a žáci na ní budou moci sledovat veškeré možné přírodní jevy. V současné době se nachází na zhruba 500 místech na světě.

Vyvinuli ji v Národní oceánské atmosférické agentuře ve Spojených státech. „Využívají ji nejmodernější světová muzejní centra v Paříži, Americe, Japonsku. V Evropě jich moc není, vím, že ji mají ve Finsku,“ řekl Rychtecký. Technologie navíc umožňuje promítání na stěnách v okolí modelu zeměkoule.

Centrální polytechnické dílny však nebudou patřit jen dětem školou povinným. Odpoledne zde budou probíhat zájmové kroužky nebo dílny kutilů pro dospělé. Provoz začne v sedm ráno a bude končit ve 21 hodin.

Stavba centrálních polytechnických dílen vyjde zhruba na 125 milionů korun včetně DPH, pomůcky a technologie vyjdou takřka na 58 milionů korun. Galerie v přízemí je odhadována na 55 milionů korun.

Polytechnické dílny mají patřit k evropské špičce

„V současnosti diskutujeme o rozsahu vybavení CPD pomůckami a IT technologiemi, které by je vynesly na špičku podobných edukačních zařízení v České republice i Evropě“, podotýká primátor Pardubic Martin Charvát.

Pardubice chtějí čerpat dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. „Velkou část nákladů na stavbu CPD i GAMPY, včetně vybavení pomůckami a IT technologiemi by měla pokrýt dotace z ITI, která by spolu se státním příspěvkem mohla dosáhnout výše až 150 milionů korun,“ řekl primátor Charvát.

Město předpokládá, že v květnu bude vydána dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a na přelomu léta a podzimu by chtělo začít vybírat zhotovitele. Samotná stavba je plánována na dva roky.

„Rád bych, abychom otvírali se zahájením nového školního roku 2022,“ řekl Rychtecký.

Majitelé Automatických mlýnů, manželé Smetanovi jsou záměrům města nakloněni.

„Tato aktivita města velmi pozvedne celý areál,“ řekl majitel Winternitzových mlýnů Lukáš Smetana, který společně s manželkou za budovu, přilehlé pozemky a projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení inkasovali od města 15,5 milionu korun včetně DPH.

Za celý Gočárův areál přitom Smetanovi zaplatili společnosti Goodmills zhruba 23 milionů korun.

Část z cihlového komplexu si odkoupil také Pardubický kraj, který sem plánuje přestěhovat Východočeskou galerii, která se nyní nachází v několika budovách po městě.