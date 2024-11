Pardubické mlýny po roce hlásí první problémy, reklamace ale firma nechce uznat

Jedna věc je efekt, moderna a útoky na architektonické ceny a druhým pak účelnost a funkčnost samotné stavby.

S touto poučkou se důkladně už rok seznamují lidé, kteří pracují v bývalých Automatických mlýnech v Pardubicích. Areál nechalo město a kraj přestavět dohromady za zhruba 800 milionů. Kraj stavěl galerii, město vzdělávací centrum Sféra.

A jakkoliv lze projekt označit za úspěšný, nyní se ukazuje, že stavby budou potřeba v mnoha ohledech doladit. Potíže hlásí zejména futuristický objekt, ve kterém sídlí městská galerie Gampa a také zmíněná Sféra. Asi nejvíce galeristy trápilo, že jim do objektu přes světlíky zatékalo.

„Protože to není vedené jako střecha, je to terasa, která ale nemá zastřešení, takže voda se tam drží. Kvůli tomu se střecha částečně prohnula, není tam úplně odtok vody,“ uvedl šéf městské galerie Vojtěch Novák pro Český rozhlas, který na soubor problémů upozornil jako první.

Podle Nováka se situace před několika týdny zlepšila poté, co se na střechu doplnily lišty, které vodu odvádějí. Nicméně i tak v galerii vadí další věci. Například praskající podlahy. „Beton se drolí, roztahuje a smršťuje se podle teplot. Je to jeden z větších problémů, které bude potřeba do budoucna vyřešit,“ řekl Vojtěch Novák.

Logické je, že město nebude chtít platit opravy ze svého. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého ze Žijeme Pardubice se už radnice pokouší nedorazy reklamovat. Stavební firma však zatím nechce reklamace uznat.

„Zatím se nám nepodařilo dosáhnout shody se zhotovitelem. My se v tuto chvíli snažíme najít znalce, který by skutečně posoudil a rozsoudil náš pohled a pohled zhotovitele na to řešení, které bylo použito. V tuto chvíli jsme ve fázi hledání znalce s kulatým razítkem, který by nám dal odborné podklady, abychom se mohli opřít v naší zvažované reklamaci o odborníka,“ řekl Rychtecký.

Vadí horko i hluk

Každý, kdo budovu navštívil, viděl, že architekt použil neotřelá řešení, která však s sebou mohou přinést potíže. Jedna z nich se týká třeba vedra a špatného vzduchu. Budova se hlavně v létě přehřívá, nedostatečně v ní prý cirkuluje vzduch. Stěžují si hlavně lidé z centra Sféra. „Tady jsme měli i od pár lidí zpětnou vazbu, že jim bylo vedro, že se jim v některých částech objektu hůře dýchalo v parných měsících,“ řekl Rychtecký.

Ředitel Sféry David Koppitz upozorňuje, že jeho lidi trápí hluk, který se objektem nese. Ostatně i on sám ve své kanceláři velmi dobře slyší zvuky z vedlejší dílny. Stroze řešená budova není prakticky odhlučněná. „Řešení je na stole, co se týče vzduchu i některých prvků spojených s odhlučněním prostor. V příštích měsících už budou udělána některá klíčová opatření, která provozu tady významně napomohou,“ uvedl Koppitz.

Radnice pak také upozorňuje na nefunkční markýzu, která měla zastínit prostranství před galerií. Je tak zjevné, že i když radní se svými reklamacemi uspějí, stejně bude muset magistrát za dodělávky něco zaplatit. To se týká třeba lepšího odvětrávání Sféry.

„V listopadu budeme mít hotovou projektovou dokumentaci a já samozřejmě budu chtít, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu. Náklady jsou 2,5 milionu korun. Finanční prostředky na to máme v rozpočtu města připraveny,“ dodal náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký.