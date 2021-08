Automatické mlýny v Pardubicích se mění, EU na ně posílá 170 milionů

Město Pardubice brzy dostane na účet tučnou sumu. Správci evropských peněz totiž radnici pošlou část dotace určené na stavební část Centrálních polytechnických dílen a galerie.

Oba objekty už rostou v areálu Automatických mlýnů. „Stavba jde podle plánu. Zatím nejsou žádné problémy,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Tomu udělalo radost i to, že radnice již má v šuplíku kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Ta by mohla dosáhnout maximální výše 171 milionů korun. Částka v řádech desítek milionů by přitom do městské kasy mohla putovat už v tomto roce.

„Automatické mlýny znamenají pro město jednu z nejdůležitějších investic, která bude přínosem pro všechny věkové kategorie,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Nadrchal, který si pochvaluje, že město našlo způsob, jak chátrající brownfield smysluplně využít.

Stavba nového kulturně-vzdělávacího centra zatím pokračuje podle naplánovaného harmonogramu. V dubnu byla dokončena základová deska, hotové jsou také svislé konstrukce třech podlaží Centrálních polytechnických dílen, které vynášejí složitou hlavní konstrukci stropu nad třetím nadzemním podlažím.



Na této konstrukci, která tvoří zastřešení objektu Galerie města Pardubic (GAMPA), budou následně vystavěna jednotlivá podlaží Centrálních polytechnických dílen.

Hrubá stavba bude hotová v lednu

Hrubá stavba dílen by měla být dokončena v lednu příštího roku. „Je úžasné pozorovat, jak se areál této národní kulturní památky doslova mění před očima, aby jej bylo brzy možné opět zpřístupnit veřejnosti v takové podobě, která bude působit esteticky, moderně a návštěvníkům bude sloužit nejen jako místo k relaxaci, ale také jako vzdělávací a kulturní centrum pro žáky škol i širokou veřejnost,“ uvedl Jakub Rychtecký s tím, že celkem dá město za svou část opravených bývalých mlýnů 271 milionů korun. Další stovky milionů pak do stavby na břehu Chrudimky už pumpuje krajský úřad, který tam staví mimo jiné také galerii.

Areál Winternitzových mlýnů, jejichž provoz byl ukončen v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury. Navíc se jedná o jednu z technických kulturních památek na území České republiky.

Centrální polytechnické dílny a GAMPA, jejichž stavba odstartovala v prosinci 2020, se budou nacházet v místě bývalého skladu balené mouky, který spolu se souvisejícími pozemky a projektovou dokumentací město od soukromého vlastníka odkoupilo v roce 2018.

„V současné době se v areálu připravují kromě dílen a GAMPY další dva projekty – expozice Gočárova muzea v silu spolu s projektem veřejných prostranství v areálu mlýna a Východočeská galerie. Práce na stavbě Východočeské galerie, jejímž investorem je Pardubický kraj, jsou přitom již také v plném proudu,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Podle ní Centrální polytechnické dílny promění část mlýnů v kulturně vzdělávací centrum celé Hradubické aglomerace, jehož prostřednictvím bude nejen možné poskytnout lidem od 3 do 99 let nadstandardní vzdělávání na evropské úrovni, ale zároveň ji proměnit v místo volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.

„V dopoledních a odpoledních hodinách zde bude probíhat bloková výuka pro děti a žáky mateřských i základních škol, ale i studenty středních škol, kteří budou poznávat svět nejen prostřednictvím teorie, ale i konkrétního projektu a prožitku, zážitkových metod a experimentů. Pozdní odpoledne a víkendy budou určeny pro veřejnost, rodiny a jednotlivce všech generací včetně zapojení odborníků a lektorů a spolupráce s významnými zaměstnavateli z regionu,“ dodala Iveta Koubková.