Galerie v pardubických mlýnech bude skromnější, kraj ušetří stamiliony

Východočeská galerie příští rok kompletně vyklidí prostory na pardubickém zámku a přesune se do nového sídla v Automatických mlýnech na břehu Chrudimky. To, co vypadá na první pohled jako samozřejmost, je výsledkem snahy o úspory. Původně se měly do mlýnů přesunout jen sbírky a expozice, vedení galerie mělo na zámku ještě pár let čekat, až se najdou stamiliony na dostavbu mlýnů s novými kancelářemi.

„Je to velmi pozitivní změna, umožňuje mi to mít celý tým galerie na jediném místě,“ řekla ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Klára Zářecká.

I když přestavba bývalých mlýnů na krajskou galerii bude stát minimálně 400 milionů korun, ve skutečnosti jde jen o první etapu. Zadní trakt hlavní budovy zůstává prázdný, měly v něm vzniknout depozitáře, nové výstavní prostory i kanceláře. Kompletní rekonstrukce by tak byla podstatně dražší. „Odhaduji, že celková investice dosáhne 750 milionů,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický už před třemi roky (3PK, ČSSD).

Na začátku letošního roku ale krajští politici zjistili, že to není úplně dobrý nápad. Jednak proto, že vedení galerie zůstane na pardubickém zámku daleko od výstavních prostor, což není moc praktické. A také s ohledem na to, že stamiliony na dokončení mlýnů v rozpočtu Pardubického kraje nejsou.

Výsledkem těchto úvah je úsporné řešení. Jedno patro ze zatím nevyužitého zadního traktu kraj nechá zateplit a vybuduje v něm kanceláře. „Jedno patro se samostatně udělá pro pracovníky galerie. Bude to stát jednotky milionů, druhá etapa se tak odsouvá. V kontextu toho, co se děje ve světě, by to bylo těžké nyní vybudovat. Toto je řešení, které může dlouhodobě fungovat, než se přestane válčit, než se nebudeme děsit nemocemi a krizí ekonomik,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL). Dodal, že druhá etapa se může vybudovat za pět či deset let.

Změna plánů nebolela, ukázalo se, že kanceláří je třeba poměrně málo. „Nebylo počítáno s ředitelstvím, ekonomy, kurátory, nejde o nějaké velké prostory, techničtí zaměstnanci měli v mlýně být,“ řekla ředitelka Klára Zářecká.

Přestavba mlýnů na galerii má být dokončena letos, samotné otevření galerie je plánováno na polovinu roku 2023.

Nejdříve se přestěhují sbírky do nových depozitářů a přesun čeká i galerijní knihovnu, která by měla v budoucnosti sloužit nejen odborným zaměstnancům galerie, ale nově i zájemcům o výtvarné umění z řad široké veřejnosti. Jako poslední by měli budovu na zámku opustit zaměstnanci galerie.

Od ledna ponese krajské zařízení nový název na památku autora projektu mlýnů. „Galerie bude sídlit ve stavbě, která nese výrazný rukopis Josefa Gočára, slavného architekta, rodáka z nedalekého Semína, který strávil mládí v Pardubicích a zde také našel svou manželku. Po domluvě s rodinou potomků Josefa Gočára jsme se rozhodli pro název Gočárova galerie,“ uvedl Línek.

V areálu Automatických mlýnů nevzniká jen krajská galerie, město Pardubice tam buduje polytechnické dílny a městskou galerii, investuje tam i majitel areálu architekt Lukáš Smetana.