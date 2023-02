Krize autoprůmyslu má první oběti, končí dodavatel plastů pro BMW i Teslu

„Minulý týden bylo rozhodnuto, že ukončení se posouvá do 31. května, protože se nestihne vyrobit předzásoba pro závody, které pro nás mají převzít výrobu, tedy Brno, Plzeň a Jablonec nad Nisou,“ uvedla Iva Zavřelová z personálního oddělení firmy.

Předchozí termín ukončení výroby byl 31. března. Firma proto nyní vezme zpět některé výpovědi, které rozdala v lednu 123 zaměstnancům. Ze zaměstnanců, kteří nyní ve firmě pracují, jich má k poslednímu březnu odejít 39, k 31. květnu 86 a zbylých 59 v září.

Podle kolektivní smlouvy dostanou zaměstnanci, kteří ve firmě pracovali 20 a více let, pětiměsíční odstupné. Všichni pracovníci mohou také získat další měsíční bonusy v celkové výši až 96 tisíc korun, musí ale splnit různé podmínky, například že nebudou nemocní více než určitý počet dnů v měsíci nebo nebudou uplatňovat ošetřování člena rodiny.

Firma v Hlinsku vlastní závod na výrobu plastových výlisků pro automobilový průmysl. Před několika lety byl podnik největším zaměstnavatelem ve městě s tisícovkou zaměstnanců.

Uzavření závodu souvisí s globální krizí v automobilovém průmyslu. Areál chce společnost po ukončení činnosti v Hlinsku prodat. Zájem o něj měly Poličské strojírny, z dohody však sešlo.

Podle Zavřelové se Megatech snaží najít zaměstnancům nové uplatnění. „Komunikuji s dodavateli z okolí, posílají mi nabídky, které profese by mohli přijmout, předávám to mistrům a lidem, dávám to na nástěnky. Měli jsme minulý týden i informační schůzku s úřadem práce pro zaměstnance, ale skoro nikdo nepřišel,“ uvedla Zavřelová.

Společnost Megatech Industries má sídlo v Lichtenštejnsku. V České republice vlastní čtyři výrobní závody, v Hlinsku, Jablonci nad Nisou, Brně, Plzni a technologické centrum pro vývoj nástrojů a forem.

Firma vyrábí plastové díly pro automobilový průmysl a jejími největšími zákazníky jsou Volkswagen, skupina BMW, skupina PSA, ale také automobilka Tesla.