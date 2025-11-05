Jízdné na východě Čech od prosince zdraží, v průměru o 19 procent

Autor: ,
  13:14
Jízdné v integrovaném dopravním systému IREDO (Integrovaná regionální doprava) na východě Čech se od 14. prosince zvýší průměrně o 19 procent. Nové nastavení tarifů vzniklo po dohodě Královéhradeckého a Pardubického kraje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří BervidaMAFRA

Cílem je udržet výhodnost čipové karty a mobilní aplikace IREDO pro jednotlivé jízdné, zachovat zvýhodnění vícedenních jízdenek, sjednotit cenové rozdíly mezi oběma kraji a přiblížit je tarifům drážních dopravců, zejména Českých drah. Naposledy se ceny v systému IREDO měnily v prosinci 2023, uvedl to mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

„Výsledkem těchto úprav je průměrné vážené navýšení cen v rámci tarifu IREDO o 19 procent, z toho u jednotlivých jízdenek přibližně o 21 procent, u vícedenních jízdenek s platností 30 a více dní se jedná přibližně o 14 procent,“ uvedl Barták.

Menší změny se týkají například jednodenních jízdenek. Nově budou platit 24 hodin od zakoupení, nikoli pouze do půlnoci téhož dne. Úpravu dozná také síťová jízdenka pro pět lidí, kterou budou moci využít maximálně dva cestující, kteří by jinak platili plné jízdné, a s nimi budou moci jet tři mladší lidé. Změna zachová současnou cenu jízdenky a zároveň víc podpoří rodinné cestování.

Jízdné za hotové na východě Čech podraží, ceny lístků stoupnou o 8,5 procenta

Navzdory zvýšení tarifů bude Pardubický kraj na dopravní systém nadále doplácet. „Tarify IREDO jsou hluboko pod tarify Českých drah. Regionální doprava je zvýhodňovaná díky podpoře krajů,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr (ODS). Hejtmanství doplácí i na autobusovou dopravu, letos zhruba 45 miliony korun.

IREDO je dopravní systém, který umožňuje cestovat na jednu jízdenku po celém Královéhradeckém a Pardubickém kraji s přesahem i do okolních regionů. Tarif platí u všech smluvních dopravců, kteří zajišťují autobusovou a železniční dopravu.

