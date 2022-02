Cestující se nedozvědí, že některé autobusy nejezdí. Kraj slíbil nápravu

Na Orlickoústecku kvůli vysoké nemocnosti řidičů přetrvávají problémy v autobusové dopravě. Nejenže jsou jízdní řády okleštěny, ale některé spoje ČSAD Bus Ústí nad Orlicí ze dne na den ruší. Je to o to nepříjemnější, že část cestujících se to nedozví.