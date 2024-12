Politici: Zdražme pardubickou MHD. Ukusuje už desetinu rozpočtu města

Čísla jsou jasná. Za poslední čtyři roky se v České republice zdražilo téměř vše. Hlavně to platí o energiích. A platby za ně jsou přitom třeba pro dopravní podniky naprosto zásadní položkou.

Přepravení lidé

a tržby DPMP 2019

33 milionů lidí, 122 milionů korun

2020

23 milionů lidí, 89 milionů korun

2021

22 milionů lidí, 94 milionů korun

2022

27 milionů lidí, 110 milionů korun

2023

29 milionů lidí, 122 milionů korun Zdroj: Dopravní podnik Pardubice

Přitom málokde se výrazně zvedalo jízdné v městské hromadné dopravě. Výsledek je zřejmý. Radnice musí svým podnikům posílat stále vetší sumy, aby utáhly provoz všech linek.

„Jeden kilometr provozu trolejbusu nás stojí v Pardubicích sto korun. U autobusů to je 83 korun. Ročně do dopravního podniku už posíláme 316 milionů. To je zhruba desetina rozpočtu města. Zdá se mi, že je čas přemýšlet o větší efektivitě podniku,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Pro uživatele pardubické hromadné dopravy je dobré, že se jedná o opozičního politika. Radniční koalice se totiž na zvedání jízdného nechystá. A to i proto, že jeden z koaličních partnerů Společně pro Pardubice explicitně na svých předvolebních plakátech sliboval, že žádné poplatky ve městě zdražovat nebude.

„Cenotvorba v MHD je velmi jemná mechanika. Ochota lidí dát o korunu více je malá. Může se nám stát, že zdražíme a tržby půjdou dolů,“ řekl zastupitel za Společně pro Pardubice a ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Nicméně je zřejmé, že po vysoké inflační vlně posledních let dopravní podnik začíná z městské pokladny ukrajovat pořádný kus pomyslného koláče. „Myslím si, že účast lidí na provozu MHD by měla být přes placení jízdného větší,“ nabízí pravicový pohled na svět Martin Slezák z TOP 09.

Za pravdu mu dává pohled na cifru, kterou vyrovnává ztráty autobusovým přepravcům Pardubický kraj. Ten za celý region, který je mnohonásobně větší než Pardubice, dá za příští rok 524 milionů korun. Nicméně ani tento údaj zřejmě názor momentálních vládců města na problém nezmění.

„Podíl pasažérů na nákladech dopravního podniku se nestále snižuje, to je pravda. Jsme si toho vědomi. Bereme to však jako veřejnou službu a zavázali jsme se, že plošně jízdné zdražovat nebudeme,“ odpovídá spíše levicovým pohledem náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO 2011.

Nicméně pro dopravní podnik je pozitivní, že po covidových letech 2020 a 2021 se alespoň cestující vrací do trolejbusů a autobusů. Z čísel je patrné, že už loni se MHD dostala na tržby z roku 2019 a přitom jí stačilo přepravit o čtyři miliony lidí méně než tehdy.

„Trend je určitě pozitivní. Lidé s námi opět začínají jezdit jako dříve. Tržby jdou tak nahoru,“ potvrzuje Tomáš Pelikán, podle kterého ani vyrovnávací platba z magistrátu není na české poměry nijak zásadní. „Jsme na tom ve srovnání s ostatními podniky v tomto velmi dobře. Vůbec nejhůře si vede ostravský dopravní podnik,“ dodal Pelikán, který je také Předsedou sdružení dopravních podniků.