Terminál obsloužil 57 tisíc autobusů za rok, dopravci ale budou muset připlatit

Když se před rokem a půl Terminál B u pardubického vlakového nádraží otevíral, měl kritiky. Dopravci se třeba obávali toho, že se do něj všechny spoje nevejdou. Nakonec „autobusák“ funguje z dopravního hlediska dobře a bez větších potíží.

Ovšem jeden nedostatek prý terminál má. Nestačí získat tolik, aby si vydělal na svou údržbu. A tak pardubický dopravní podnik, který se o autobusové nádraží stará, zvažuje zdražení poplatku za vjezd. „Rostou nám náklady na údržbu,“ řekl Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku.

Za vjezd jednoho autobusu nyní platí dopravce 60 korun. Peníze dopravní podnik používá například na zajištění provozu datových služeb a řidiči mají k dispozici objekt, kde je kuchyňka a záchod.

„Je to prostor, který dopravci mohou využívat, a je to součástí poplatku za vjezd. Od začátku provozu je částka stejná, budeme mít brzy jednání s krajem o navýšení ceny. Kraj dopravcům, u kterých si objednává linky, kompenzuje poplatek za vjezd v dotacích,“ řekl Pelikán.

Dopravní podnik podle něj potřebuje zdražit, protože náklady rostou. Loni na údržbu ještě poplatky stačily, letos už ne. Podnik uklízí přístřešky pro cestující, pro kola, budovu pro řidiče, stará se o zeleň. Náklady jsou kolem 3,5 milionu korun ročně.

„Očekáváme při současných cenách ztrátu přes půl milionu korun. Otázka je, jestli ty peníze má platit město, nebo mírně zvedneme poplatky za vjezd,“ uvedl Pelikán.

Převažuje regionální doprava

Terminál je v provozu od června 2023. dispozici je tak první celoroční statistika. Loni terminálem projelo 57 422 autobusů, v průměru 157 denně. Převažuje regionální doprava, mezinárodní je v menšině.

„Máme tam jedno stanoviště pro autobusy, které jedou do zahraničí. Bývá to Ukrajina a Polsko, jsou to řádově desítky spojů za rok, to není velká frekvence,“ řekl Pelikán.

Většinu regionální dopravy, která projíždí přes Pardubice, dotuje hejtmanství, aby byla v kraji dostatečná dopravní obslužnost. Do komerční dopravy bez podpory samosprávy lze zařadit například zájezdové autobusy. Z terminálu odjíždějí skupiny, které jedou na dovolenou nebo na tábor.

Vedlejší Terminál A pro MHD za rok v průměru obslouží přes 246 tisíc spojů, což je více než čtyřnásobek Terminálu B. Kapacita autobusového nádraží pro regionální dopravu je podle Pelikána tak akorát. Jen odstavných ploch pro autobusy by mohlo být víc. Je po nich poptávka.

„Máme časové sloty přidělované dopravcům, kdy a kde mohou stát, aby nebránili provozu. Pokud není místo, musí si dopravci najít parkování jinde. Hledali různé plochy, kde v řádech hodin své vozidlo odstaví. Buď jedou do svého zázemí, nebo využívají plochy poblíž. Není naším úkolem jim je najít,“ řekl Pelikán a dodal, že na ploše terminálu je deset stanovišť s jedním nebo dvěma místy, nabízí stání pro 15 až 18 autobusů.

Terminál B stavělo město Pardubice a zaplatilo za něj 125 milionů korun, téměř 87 milionů korun pokryla EU dotace. Zbylé náklady uhradilo město z rozpočtu a s pomocí dotace od státu a kraje.

„Díky výstavbě Terminálu B mohlo být přemístěno bývalé autobusové nádraží blíže k vlakovému. Vznik Terminálu B zajistil přímou vazbu na sousední hlavní nádraží a také Terminál A,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.