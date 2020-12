O miliardovou zakázku na autobusové linky je v Pardubickém kraji velký zájem

Pardubický kraj se napodruhé pokouší vysoutěžit zakázku na provozování linkových autobusů na deset let v osmi oblastech regionu. První soutěž zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) letos v dubnu. Pokud se kraji podaří tendr dotáhnout do konce, dopravci by měli zahájit provoz na linkách 12. prosince 2021.



„Obdrželi jsme od tří do sedmi nabídek na jednotlivé oblasti. Ty jsou nyní posuzovány,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS).

Celková předpokládaná výše zakázky na deset let je 6,957 miliardy korun včetně maximálního osmnáctiprocentního zvýšení.



Náklady kraje se sníží o vybrané jízdné, které není v této částce zahrnuto. Limitní ceny pro dopravce jsou 36 až 38 korun za ujetý kilometr. Pro hodnocení nabídek jsou stanovena dvě kritéria. Vedle průměrné nabídkové ceny za jeden kilometr s váhou 90 bodů jde o podpůrná technická kritéria s váhou deseti bodů, jako například zvýšený poměr nízkopodlažních vozidel, autobusů na alternativní paliva či těch s klimatizací, USB nabíjením či wi-fi.

Z prvního tendru vzešli jen dva vítězové. Arriva Východní Čechy vyhrála na Chrudimsku a Přeloučsku, zatímco její konkurent na východě kraje ČSAD Ústí nad Orlicí, patřící do koncernu ICOM Transport, ovládl Orlickoústecko, Lanškrounsko, Jevíčsko a Litomyšlsko, Poličsko i Holicko. Celkem do soutěže poslalo své nabídky šest společností.

Omezený okruh dodavatelů a malé autobusy

ÚOHS výběrové řízení zrušil ze dvou důvodů. Kraj požadoval předložení bankovní záruky výhradně od banky se sídlem v České republice, čímž podle ÚOHS bezdůvodně omezil okruh potenciálních dodavatelů. Druhým problémem byl požadavek na použití malého typu autobusu s maximální délkou devět metrů, s možností náhrady malého autobusu vozem o délce od 10,5 metru.

„Tím zadavatel bezdůvodně vyloučil použití takzvaného přechodového typu autobusu o délce více než devět metrů a méně než 10,5 metru, který by vnitřní kapacitou jinak odpovídal požadavkům zadavatele. Vytvořil tak bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže,“ uvedl antimonopolní úřad v tiskové zprávě.

„Bohužel první výběrové řízení bylo zrušeno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, protože jsme definovali velikosti autobusů. Chtěli jsme totiž, aby na trasách, které nejsou tak obsazované, jezdily menší autobusy,“ uvedl Kortyš.

Kraj podmínky výběrového řízení upravil nejenom s ohledem na námitky antimonopolního úřadu, ale dal větší příležitost menším dopravcům, kteří v prvním tendru neměli velkou šanci uspět.

„Naším cílem je podpořit účast menších dopravců či jejich sdružení, a proto jsme například v zadávacím řízení snížili o 25 procent požadavky na referenční počet kilometrů,“ uvedl Kortyš.

Ročně kraj objednává v regionu přes 16 milionů kilometrů u autobusových dopravců, a to včetně Dopravního podniku města Pardubic. I přes podstatný pokles příjmů vedení Pardubického kraje minulý týden oznámilo, že neplánuje snižovat počty spojů v regionální autobusové dopravě.