Autobusy starší devíti let už platit nebudeme, zní z Pardubického kraje

Nyní se občas stane, že pro cestující přijede linkový autobus, který má svá nejlepší léta za sebou. Od poloviny příštího roku by už k tomu dojít nemělo.



Krajští radní na svém pondělním jednání schválili návrh zadávacích podmínek pro výběr autobusových dopravců od poloviny roku 2020. Jednou z nich je, že by už neměly jezdit vozy starší devíti let.

Kraj bude hledat dopravce pro každou z osmi oblastí, na něž region rozdělil a určil počty autobusů v různých kategoriích, jízdní řády, které je dopravce povinen akceptovat, návrhy oběhů autobusů i maximální cenu za vozový kilometr.

„Po třech letech od uzavření smlouvy požadujeme, aby dopravce zajistil na polovině spojů nízkopodlažní a klimatizované autobusy. Chceme tím vyjít maximálně vstříc nejen zdravotně postiženým, ale také matkám s kočárky, pro které je cestování ve standardních typech autobusů často velmi komplikované a může je od využití veřejné dopravy odradit,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Malí dopravci mohou mít potíže

Zveřejněné podmínky chystaných soutěží znamenají, že je bez problému splní dopravní společnosti Arriva a ČSAD Ústí nad Orlicí, které obsluhují přibližně 90 procent krajských linek. Podstatně hůře na tom budou malí dopravci, kteří v minulosti získali smlouvy na provozování několika málo linek.

„Podmínky výběrových řízení stále neznáme. Ale autobusy, které nesmí být starší devíti let, to pro nás může být docela problém,“ řekla zástupkyně dopravce, která si v této souvislosti nepřála být jmenována.

Michal Kortyš soudí, že malí dopravci se mohou spojit a usilovat o provozování autobusů v některých z osmi oblastí v kraji společně. Anebo že mohou pomoci dominantním dopravcům, jejichž kapacity dost možná nebudou stačit.

Organizátor dopravy Robert Koblížek si není jist, zda podmínky soutěží nastavil kraj dobře.

„Lepší autobusy budou něco stát a někdo to musí zaplatit. V konečném důsledku se může stát, že bude méně spojů, za to budou jezdit klimatizované vozy. Mám pocit, že to vzniká od stolu, že se nikdo lidí neptal a neptá, co jim v dopravě v Pardubickém kraji chybí, zda jsou to skutečně nízkopodlažní a klimatizované autobusy,“ uvedl Koblížek. Dodal, že cennější pro cestující je zajistit lepší návaznost spojů na vlaky i MHD.

V rámci vyhodnocování nabídek kraj chce kromě ceny za ujetý kilometr přihlédnout k poměru vozů na alternativní paliva, zásuvkám USB či připojení k wi-fi. Vedení Pardubického kraje slibuje, že změna nerozbourá existující jízdní řády tak, jako se to stalo před osmi roky.

„Rozhodně nechystáme v rámci autobusové dopravní obslužnosti žádnou revoluci. Všichni ještě máme v neblahé paměti optimalizaci provedenou v roce 2011. Proto chci ujistit, že nic takového nehrozí,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Vedení kraje předpokládá, že smlouvy s vybranými dodavateli na základě zadávacího řízení podepíše nejpozději do 31. října letošního roku.

Ročně zaplatí krajský rozpočet za provoz ztrátových autobusových linek přes 300 milionů korun.