Pardubický kraj o rok odložil plánované škrty autobusových spojů

Vedení kraje chce nejdříve připravit pravidla, která určí, na jaké spojení se světem mají jednotlivé obce nebo města nárok.

Změny jízdních řádů platné od 11. prosince jsou proto spíše kosmetické. Podle kraje reagují na požadavky obcí na úpravy časů a návazností, zejména u linek, kterými jezdí děti do škol.

„Objemy dopravy držíme na stávající úrovni. Je to dané hlavně kvůli uzavírkám, které nás v roce 2023 čekají kvůli výstavbě dálnice D35,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS). Další novinky kraj plánuje v březnu. Významné změny patrně až v prosinci 2023.

Kortyš letos v létě hovořil o tom, že je nutné snížit objem dopravy o pět až deset procent, aby se ušetřilo. Opoziční Piráti před tím varovali. Podezírali vedení kraje, že chce škrtat hlavně v oblastech, kde společnost BusLine měla kvůli nedostatku řidičů potíže zabezpečit některé spoje.

V roce 2021 dosáhly náklady na autobusovou dopravu v Pardubickém kraji půl miliardy korun, letos mají být ještě vyšší. Škrty ale nejsou připraveny.

„Do konce ledna chceme nejdříve určit standardy, aby každá obec věděla, na jakou dopravní obslužnost má nárok. Nehodláme totiž spoje rušit ad hoc, ale právě na základě těchto ukazatelů. Jakékoliv změny budeme samozřejmě konzultovat se starosty obcí,“ uvedl Kortyš.

Kilometry ubudou nevytíženým spojům

Standardy autobusové dopravy by měl obsahovat plán dopravní obslužnosti. V jiných krajích to bývá obsáhlý, sofistikovaný dokument, který určuje například i to, na jakou úroveň spojení mají obce podle počtu obyvatel nárok. Pardubická verze nic takového zatím nenabízí.

Snížení počtu najetých kilometrů by se mělo v Pardubickém kraji týkat nejméně vytížených spojů. „Pokud víme, že tu jezdí autobusy, které vozí v průměru nula až tři cestující, je určitě logické, že nad tím kraj musí přemýšlet,“ uvedl před časem předseda výboru zastupitelstva kraje pro dopravu Petr Fiala (3PK).

„Místo autobusů, kterými jede jen pár osob a jejich provoz je silně neekonomický, zvažujeme zavedení jiné, například poptávkové dopravy,“ uvedl Kortyš.

Nepříjemné je, že škrty kraj chystá za situace, kdy už současná úroveň dopravní obslužnosti má k dokonalosti hodně daleko. Více než sto obcí nemá o víkendu žádné spojení se světem, i malá města, která neleží na frekventovaných silnicích, se musí často spokojit jen s několika málo víkendovými spoji.

Problémem je i „omezený rozsah obslužnosti mimo špičky pracovních dní daný nízkou frekvencí cestujících,“ jak uvádějí autoři plánu dopravní obslužnosti Pardubického kraje. Další ořezávání spojů pak ze zkušenosti minulých let vede k dalšímu úbytku cestujících.

Vedení kraje vysvětluje, že na komfortnější zajištění dopravní obslužnosti v rozpočtu nejsou peníze.

„Některé linky si na sebe vydělají, některé ne, a náklady na jejich provozování tak musí kraj hradit. S kolegy to chápeme, bereme jako realitu a službu státu občanům. Ale náklady na dopravu se neustále zvyšují a tento trend nelze do budoucna udržet. A to nejenom kvůli nárůstu cen pohonných hmot, ale i tomu, že na pracovním trhu v České republice chybí dle odhadů až 15 tisíc profesionálních řidičů,“ uvedl náměstek. Kraj pro rok 2023 počítá s rozsahem autobusové dopravy v objemu 16,55 milionu kilometrů, u drážní přepravy se jedná o 5,06 milionu vlakokilometrů a v případě trolejbusů o 130 tisíc kilometrů.