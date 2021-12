Řidič autobusu zavřel ženě nohu do dveří, za její pád ho obvinili

Případ se stal loni v červnu na pardubické Dubině.

„Řidič se pravděpodobně nepřesvědčil pohledem do zrcátek o tom, že cestující ještě nevystoupili ven a zavřel dveře v okamžiku, kdy mezi nimi stála žena. Paní už nestihla prostor dveří opustit a její noha zůstala skřípnutá mezi gumovým těsněním,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

V tu chvíli by se krve v ženě nikdo nedořezal. Obávala se, aby se autobus nerozjel. To už však řidič vše v zrcátku zaznamenal a dveře uvolnil. Jenže tím se v podsatě dostal do dnešních problémů.

„Paní ze sevření vyklouzla, ale dopadla na dolní končetinu tak, že skončila se zlomeninou v nemocnici,“ dodala Maturová.

Úraz ženu na několik měsíců omezil na běžném způsobu života. Za poškození zdraví hrozí řidiči před soudem zákaz řízení, nebo až dvouleté vězení.

Policie hledá svědky

Pády cestujících ve veřejných dopravních prostředcích nejsou až tak neobvyklé. Policie od listopadu například hledá svědky pádu cestující, která jela autobusem v Chrudimi.

„Ta se neudržela a spadla v okamžiku, kdy na přechod na elektrokoloběžce podle řidiče doslova vlétla malá slečna a řidič prudce zabrzdil,“ upozornila na aktuální případ Eva Maturová.

Policie připomíná, že povinnosti v hromadné dopravě nemají jen řidiči, ale i samotní cestující. Každý by měl vědět, že mezi dveře se nevstupuje ve chvíli, kdy signalizují otevření či zavření. Když se však dveře zavírají v okamžiku, kdy vystupující cestující mezi nimi stojí, pak je taková odpovědnost na řidiči.

„Kdy je na vině řidič a kdy cestující, to v případech rozdílných výpovědí naprosto jednoznačné není. Vždy rozhodují vteřiny a ke spravedlivému posouzení ,nehodového‘ děje přispějí hlavně svědci,“ dodala policejní mluvčí, podle které je důležité zůstat na místě, aby při objasňování nepříjemné události došlo ke spravedlivému určení viníka.