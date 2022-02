Kodiaq pardubického hejtmana najel za tři roky 250 tisíc, kraj koupí nový vůz

Když na jaře 2019 Pardubický kraj kupoval pro hejtmana Martina Netolického (3PK) nové škodovácké SUV Kodiaq Sportline, politik varoval, že jezdí opravdu hodně. Teď se ukázalo, že měl pravdu.

Netolický za necelé tři roky podle informací krajského úřadu najezdil se svým služebním vozem bezmála 250 tisíc kilometrů.

Počet kilometrů najetých služebními řidiči je v podmínkách Pardubického kraje mimořádný, je to více než 200 kilometrů každý den včetně svátků. Hejtman dojíždí do práce z České Třebové do Pardubic.

„Je to údaj od řidičů. Jen z Pardubic do České Třebové je to nějakých 65 kilometrů a například já jsem při cestách po regionu ve čtvrtek a v pátek najel přibližně 550 kilometrů za dva dny,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták. Připomněl, že čtyřkolka podnikla mimo jiné i cestu do Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

„Trávím v autě hodně svého času, ročně je to 80 až 100 tisíc kilometrů,“ uvedl Netolický před třemi roky.

„Stávající vozidlo, které využívá hejtman Pardubického kraje, vykazuje vzhledem k dosavadnímu nájezdu kilometrů značnou poruchovost, opravy jsou stále častější a finančně velmi nákladné,“ uvedla vedoucí kanceláře ředitele krajského úřadu Jana Haniková, pod kterou spadá i oddělení autoprovozu.

Podle ní nemělo smysl vůz dál opravovat. „Po vyhodnocení několika posledních zásadních oprav jsme i po konzultacích s odborníky naznali, že při frekvenci využívání vozidla je nejlepší variantou pořízení nového automobilu,“ uvedla. Pardubický kraj koupí stejný typ vozu, kterým hejtman dosud jezdí.

„V případě hejtmana, který je zároveň předsedou krajské bezpečnostní rady, což na vozidlo klade obecně zvýšené nároky, pro nás bylo důležité, aby se jednalo o vůz s pohonem všech čtyř kol. Přestože jsme poptali prodejce různých značek, obdrželi jsme nabídky pouze na vůz Škoda,“ uvedla Haniková. Cena nového SUV mladoboleslavské automobilky podle ní mírně přesáhne 1,1 milionu korun.