Představte si Zemi jako větší borůvku. Vedle ní Jupiter jako menší míč a Slunce velké jako pneumatiku od traktoru. Právě v takovém měřítku vznikl ve Vraclavi nevšední šestikilometrový okruh planetární stezky, za nímž stojí odchovanci zdejšího Astronomického klubu. Od jeho založení uplyne napřesrok padesát let.
Tvůrci stezky se zájemcům rozhodli představit hlubiny vesmíru nejen relativní velikostí planet, ale především jejich vzájemnou vzdáleností, přes které si uvědomí skutečné rozměry v kosmickém prostoru. Zatímco Merkur leží pouhých 58 metrů od Slunce, Země už je vzdálena 150 metrů a poslední planeta Sluneční soustavy Neptun téměř 4,5 kilometru.
„Nápad na vybudování planetární stezky se zrodil z dlouholeté činnosti tehdy ještě Astronomického kroužku. Již před 20 lety jsme na táborech na Medlově vybudovali menší planetární stezku v měřítku 1:15 miliardám. Současná stezka je v podstatě pokračováním této myšlenky ve větším měřítku a propracovanější verzi,“ nastínila vznik planetární stezky Hana Maturová, která společně s Jaroslavem Kubíkem založila Astronomický kroužek ve Vraclavi už v roce 1977.
Celá sluneční soustava je v měřítku 1: 1 miliardě, což znamená, že jeden centimetr na stezce odpovídá 10 tisícům kilometrů ve skutečnosti. Celkem je na stezce procházející mimo jiné místním barokním areálem 15 informačních tabulí s fakty o vesmíru a planetách sluneční soustavy, jejíž reliéfy jsou na tabulích vytištěné na 3D tiskárně.
„Chtěli jsme, aby se lidé nejen něco dozvěděli, ale aby se také prošli krásnou přírodou kolem Vraclavi. Právě zvolená trasa a měřítko nám umožnily propojit astronomii s místní krajinou,“ vysvětluje hlavní autorka projektu Kristýna Maturová, která dnes Astronomický klub vede.
Odborným garantem stezky je Josef Ďurech z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, který je jedním z odchovanců vraclavského astro klubu. „Líbí se mi to nadšení, s jakým členové Astronomického klubu k tvorbě stezky přistupovali. Doporučil jsem tabulky doplnit QR kódy, což umožní aktuálně reagovat na nové vědecké poznatky. U planet jde nejčastěji o počet měsíců, který se v závislosti na jejich objevení mění,“ doplnil profesionální astrofyzik, který v 80. letech navštěvoval kroužek jako malý kluk včetně pravidelných astronomických táborů na Medlově.
Vraclav navštěvuje i Jiří Grygar
Nejen jeho, ale i další vraclavské astronomy přilákal k vesmíru astronom a popularizátor vědy Jiří Grygar, který je se zdejším klubem spojen už řadu desetiletí. Právě jeho televizní pořad Okna vesmíru dokořán přilákal celou generaci astronomů.
„Poslali jsme mu ručně malovanou pozvánku na tábor a on skutečně přijel. Od té doby se k nám vracel pravidelně. Přednášel pro stovky lidí, ale stejně ochotně i pro patnáct dětí na táboře,“ říká Hana Maturová.
Třiadevadesátiletý astronom se slavnostního otevření kvůli zdravotnímu stavu nezúčastnil, planetární stezce však poskytl záštitu a stal se jejím patronem. Na otevření jej zastupoval syn Lukáš Grygar. „Kdyby to bylo na něm, sedne na kolo a udělá si za vámi výlet. Je strašně hrdý na to, že může být patronem planetární stezky, protože celý život se snažil to, co je tam vysoko nad námi a co se různě točí, někam lítá a občas to někam spadne nebo vybuchne, přiblížit sem na zem,“ řekl.
Dominantou stezky je model Slunce o průměru 1,4 metru, umístěný na slovanském hradišti, kde trasa začíná. Původně tvůrci uvažovali o laminátové konstrukci, nakonec však zvítězila odolnější varianta z nerezových částí svařených do kulového tvaru. „Potřebovali jsme něco, co vydrží venku dlouhé roky. Výsledek předčil naše očekávání,“ pochvaluje si Kristýna Maturová dílo sochaře Jakuba Vlčka.
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Model Slunce navíc obsahuje interaktivní prvek. Návštěvníkům se po správném zodpovězení otázky na informační tabuli jediná hvězda sluneční soustavy dokonce rozsvítí.
Planetární stezka vznikla za podpory obce Vraclav a Mikroregionu Vysokomýtsko. Náklady na její vybudování přesáhly 600 tisíc korun.
„Součástí stezky jsou tři zastřešená sezení, aby si lidé mohli odpočinout. Celou stezku lze projít asi za dvě hodiny a doufám, že k nám přiláká nové návštěvníky,“ řekl Pavel Osinek starosta obce Vraclav, která letos obdržela Zlatou stuhu a stala se krajským vítězem soutěže Vesnice roku.
Astronomický kroužek ve Vraclavi, který svou návštěvou poctili v roce 1979 Alexej Gubarev a Vladimír Remek ze Sojuzu 28, funguje dodnes. V současnosti jej navštěvuje čtrnáct dětí a kolem se pohybuje i řada dospělých nadšenců. K dispozici mají moderní zrcadlový dalekohled typu Newton. Několikrát ročně pořádají veřejná pozorování, během nichž mohou zájemci sledovat nekonečné dálky vesmíru. „Když se dětí zeptám, co je zajímá nejvíc, ve většině případů odpoví: černé díry. To je téma, které je fascinuje asi nejvíc,“ usmívá se Maturová.
Podle vraclavských popularizátorů astronomie je právě možnost vidět vesmír na vlastní oči tím, co dokáže mladé lidi nadchnout i v době chytrých telefonů a internetu.
A kam by sahala stezka, pokud by v daném měřítku zachycovala i nejbližší hvězdu ke Slunci, kterou je Proxima Centauri? Návštěvník by musel bezmála celou zeměkouli obejít, protože by byla přes 40 tisíc kilometrů daleko.
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