Astrofyzik na Pardubicku nafotil průlet kosmické stanice ISS před Sluncem

Autor: ,
  9:19
Nad Českem bylo ve středu možné pozorovat za velmi příznivých podmínek průlet Mezinárodní kosmické stanice (ISS) před Sluncem. Tento unikátní okamžik vyfotografoval astrofyzik Petr Horálek, snímky pořídil v obci Habřinka na Pardubicku.
Fotogalerie4

Mezinárodní kosmická stanice ISS před Sluncem zachycená z obce Habřinky na Pardubicku. (13. srpna 2025) | foto: Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Fotografie na webu zveřejnil Fyzikální ústav v Opavě, kde Petr Horálek působí. Podle autora snímků se zájemci mohou o podobné fotografie pokusit i v následujících dnech.

Češi a Slovák zachytili unikátní meteorický roj. Výsledný snímek vznikal dvanáct let

Možnost zachytit průlet ISS před Sluncem podle Horálka sice nastává v Česku i několikrát do měsíce, ve středu ale byly podmínky velmi příznivé. „V tomto případě byla ISS během jevu velmi vysoko a tedy úhlově dostatečně velká, aby se daly zachytit detaily jako solární panely nebo některé větší moduly,“ uvedl Horálek.

Jev trval zlomek sekundy. Podobně se Horálkovi podařilo ISS zachytit i v minulosti.

NASA si mě vybírá stále častěji, už mám jméno, říká astrofotograf Horálek

Astrofyzik doplnil, že Slunce se po červnovém slunovratu ještě stále pohybuje v poledních hodinách vysoko nad obzorem. „Zachytit přelet kosmické stanice tak mohou nadšenci ve správný čas a na správném místě i na menší teleobjektivy přes bezpečný filtr,“ dodal Horálek.

Horálek je český astrofyzik, cestovatel a spisovatel, patří mezi nejúspěšnější fotografy hvězdné oblohy na světě. Už více než čtyřicetkrát si jeho snímky vybrali editoři NASA, aby je publikovali jako Astronomický snímek dne.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou

Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal v ten den ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel...

OBRAZEM: Nosek přivezl Stanley Cup povozem, na náměstí bouřily tisíce fanoušků

Po 23 letech se v Pardubicích ukázal Stanley Cup. Nejslavnější hokejovou trofej přivezl v úterý útočník Floridy Tomáš Nosek, který play off zámořské NHL s týmem Panthers vyhrál v červnu. Na...

Motorkářku na Chrudimsku vymrštila srážka do protisměru, nehodu nepřežila

Řidička motocyklu nepřežila v neděli večer dopravní nehodu nedaleko obce Čertovina na Chrudimsku. Srážka s jiným motocyklem ji na křižovatce u zábavního centra Peklo vymrštila do protisměru, kde se...

Trochu omšelé, ale stále zachovalé. Do Česka se vrátily dva parní unikáty

Inkognito až téměř v utajení doputovaly do Česka dvě parní lokomotivy, které rozšíří vozový park výtopny v Dolní Lipce. Završilo se tak téměř rok trvající úsilí Muzea starých strojů a technologií v...

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

Astrofyzik na Pardubicku nafotil průlet kosmické stanice ISS před Sluncem

Nad Českem bylo ve středu možné pozorovat za velmi příznivých podmínek průlet Mezinárodní kosmické stanice (ISS) před Sluncem. Tento unikátní okamžik vyfotografoval astrofyzik Petr Horálek, snímky...

14. srpna 2025  9:19

Řidič si zadriftoval a už měl v patách policii. Nepomohl mu ani blafák s blinkry

Rychlým driftem na mokré silnici se chtěl zřejmě předvést devatenáctiletý cizinec v lexusu v Hlinsku na Chrudimsku. Upozornil však na sebe policejní hlídku, která se za řidičem se zapnutou houkačkou...

13. srpna 2025  17:04

Trochu omšelé, ale stále zachovalé. Do Česka se vrátily dva parní unikáty

Inkognito až téměř v utajení doputovaly do Česka dvě parní lokomotivy, které rozšíří vozový park výtopny v Dolní Lipce. Završilo se tak téměř rok trvající úsilí Muzea starých strojů a technologií v...

13. srpna 2025  13:41

OBRAZEM: Nosek přivezl Stanley Cup povozem, na náměstí bouřily tisíce fanoušků

Po 23 letech se v Pardubicích ukázal Stanley Cup. Nejslavnější hokejovou trofej přivezl v úterý útočník Floridy Tomáš Nosek, který play off zámořské NHL s týmem Panthers vyhrál v červnu. Na...

13. srpna 2025  11:08

Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci

Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikoval do pozdních nočních hodin provoz na železničním koridoru. Trať byla zcela neprůjezdná déle než hodinu. Po úterní deváté hodině...

12. srpna 2025  22:05,  aktualizováno  13.8 7:42

Hora odpadů u Nasavrk se zvětší, úřad už s rozšířením skládky souhlasil

Skládka komunálních odpadů u Nasavrk na Chrudimsku se může dál rozšiřovat. Krajský úřad Pardubického kraje vyhověl žádosti majitele – společnosti AVE CZ.

12. srpna 2025  15:52

Odchovanec Dynama Nosek večer v Pardubicích ukáže slavný Stanley Cup

Do Pardubic po více než 20 letech opět dorazí Stanley Cup. Na Pernštýnské náměstí ho dnes večer doveze útočník Tomáš Nosek, který se v červnu radoval z triumfu v dresu týmu Florida Panthers.

12. srpna 2025  12:45

Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou

Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal v ten den ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel...

11. srpna 2025  12:49,  aktualizováno  12.8 7:48

Kde zatkli farmáře Hápa, vyrostl javor. Po čtvrt tisíciletí soutěží o Strom roku

Až na vrcholky Ještědu, Milešovky či Sněžky dohlédnou poutníci od Hápova javoru, nepřehlédnutelného stromu, rostoucího nad obcí Pustá Kamenice ve Žďárských vrších. Zhruba 250 let starý listnáč se teď...

12. srpna 2025  6:40

Za rok hotovo. Křižovatku u Medlešic po deseti letech kompletně dokončí

Slovy klasika „do roka a do dne“ skončí trápení části řidičů z Chrudimi, kterým při cestách do Pardubic nezbývá nic jiného, než se proplétat ulicemi města a využít nájezd na obchvat u Vestce....

11. srpna 2025  15:15

Manžela chtěla otrávit, pak ho pobodala. Žena se u soudu přiznala, odmítá však úmysl

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové začalo v pondělí hlavní líčení s třicetiletou Michaelou M. Ta podle obžaloby loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého...

11. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  13:16

Střihavka po derby: Odchod do kabiny byl bolavý. Bod se hodí, ale měli jsme vyhrát

Chvíli už to vypadalo na další klasiku v podání pardubických fotbalistů. Do nedělního derby v Hradci Králové vlétli, soupeře přesně podle plánu zaskočili velkou aktivitou. Jen za první půli si...

11. srpna 2025  7:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.