Pardubická výletní loď Arnošt se na Labe vrátí v létě, podstupuje opravu

„Jsem rád, že rekonstrukce letos začala, už probíhá poměrně rychle, v současné době jsou instalovány nádrže v lodi, řeší se nová kuchyň, elektroinstalace. Věřím, že v průběhu léta, nejdéle o prázdninách se opravené lodi dočkáme,“ řekl ředitel pardubického Dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Loď je přes 20 let stará, vyrobili ji v roce 2001. Každou dekádu musí podstoupit generální opravu, poprvé to bylo v roce 2011. Druhá oprava měla začít loni. Jenže dopravní podnik se dozvěděl od lodního registru, že od ledna 2025 musí mít lodě připojené vlastní transformátory na palubě. Projekt tak musel přepracovat.

Zařízení je velké a těžké a bylo složité vymyslet, kam ho umístit. „Byla to taková škatulata, hejbejte se. Transformátor lze dát nakonec do strojovny, odtud musela putovat nádrž do jiné části lodi. Musely se otočit schody, změnit dispozice toalet, nádrž na pitnou vodu přemístit do salonu restaurace... o to je rekonstrukce komplikovanější,“ řekl Pelikán.

Podnik provozuje loď Arnošt od roku 2012. Přístaviště má za stadionem a jezdí směrem na Brozany, Kunětice nebo Srnojedy. Lze jí absolvovat také čtyřhodinovou plavbu do Přelouče. Jednu cestu tam nebo zpět proto cestující obvykle jedou historickým autobusem. V sezoně sveze kolem sedmi tisíc cestujících.