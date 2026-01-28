Poradí odborník, pak i obyvatelé. Pardubice řeší podobu nábřeží Labe a Chrudimky

Milan Zlinský
  15:18
Pardubičtí radní vybrali odborníka, který jim poradí, jak nejlépe využít břehy Labe a Chrudimky. Zakázku získal architekt Tomáš Jiránek, který stojí třeba za úspěšnou přeměnou Tyršových sadů.
Ten rozdíl je patrný na první pohled. Zatímco Hradec Králové začlenil Labe a Orlici pomocí uměle postavených nábřeží do života ve městě, břehy pardubických řek si až na malé kousky drží ryze přírodní charakter. To na jednu stranu určitě není špatně, ale důstojné nábřeží by městu slušelo.

Proto radní města schválili dodavatele návrhu Koncepce břehů řek, který má nastavit vizi, jak území pojmout. Úkol má na starosti studio New visit, jmenovitě krajinářský architekt Tomáš Jiránek, který mimo jiné stojí za úspěšnou revitalizací Tyršových sadů v centru města.

Pardubice chtějí nábřeží, které bude chloubou. Pokud ovšem najdou dost peněz

„Už dnes je patrné, jak silně lidé na řeky reagují – a právě proto je důležité, abychom jejich rozvoj neřešili nahodile, ale promyšleně a v souvislostech,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z ANO.

„Koncepce má za úkol tenhle zájem lidí kultivovat tak, aby byl dlouhodobě udržitelný, šetrný k přírodě a přínosný pro celé město,“ doplnil náměstek primátora pro cestovní ruch René Živný zvolený za Společně pro Pardubice.

Dokument nebude navrhovat konkrétní stavby, ale stanoví principy, cílové charakteristiky jednotlivých úseků, etapy rozvoje a kroky města. Podle politiků bude vycházet z existujících studií, územního plánu i strategických dokumentů města a stane se jejich přirozeným doplněním.

„Labe a Chrudimka nejsou stejné a ani jejich břehy nemají sloužit všude stejně. Řeky v Pardubicích by měly mít různé podoby – od reprezentativního městského parteru v centru přes sportovní a rekreační úseky až po klidné přírodní části s vysokou ekologickou hodnotou. Koncepce bude pracovat s touto rozmanitostí a pomůže sladit požadavky rekreace, ochrany přírody, protipovodňových opatření i hospodaření v území,“ uvedl první náměstek primátora pro oblast rozpočtu Jakub Rychtecký.

Schválení pořízení Koncepce břehů řek je prvním krokem. V těch dalších by se měli zapojit i občané města. V plánu jsou kulaté stoly, workshopy i veřejná prezentace návrhu. Do debaty se zapojí vedle obyvatel i spolky a odborníci. Samostatný workshop budou mít i studenti architektury. „Cílem je najít shodu na tom, jak mají břehy Labe a Chrudimky vypadat a sloužit městu v příštích desetiletích,“ uvedla tisková mluvčí pardubického magistrátu Alexandra Tušlová.

Poradí odborník, pak i obyvatelé. Pardubice řeší podobu nábřeží Labe a Chrudimky

