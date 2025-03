Polička vzdá hold slavnému rodákovi Bohuslavu Martinů, obnoví náměstí

Na rozdíl od Klášterních zahrad v Litomyšli, kde kolem vodní plochy obklopené sochami Olbrama Zoubka posedávají v létě za zvuku tiché hudby pocházející z pera Bedřicha Smetany místní i přespolní, v Poličce podobné propojení s místním hudebním velikánem nemají. Tedy do příštího roku, kdy bude završena rekonstrukce historického jádra města obehnaného prstencem středověkých městských hradeb s devatenácti věžemi.

Město se totiž po dlouhých letech příprav pouští do obnovy prostranství pod novogotickým kostelem svatého Jakuba na základě pár let staré studie zhotovené architektem Přemyslem Kokešem. Již na počátku bylo jasné, že nepůjde jen o vizuální proměnu povrchů a doplnění zeleně. Náměstí Bohuslava Martinů obepínající svatostánek s věží, ve které se skladatel narodil a odkud ho pohled na zvlněnou krajinu inspiroval v budoucí tvorbě jeho symfonií, se změní zásadním způsobem.

Většinu nákladů zaplatí dotace

„Chceme mít v Poličce důstojnou připomínku největšího poličského rodáka. Akcí zároveň završíme několikaletou rekonstrukci historického jádra města. Potěšilo nás, že jsme na přeměnu veřejného prostranství získali z ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 85 procent,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů k investici za téměř 50 milionů korun.

Architekt Kokeš, který je podepsaný pod vítězným architektonickým návrhem revitalizace Palackého náměstí i dalších ulic, nazval místo akropolí, která se tyčí nad historickým centrem. „Chceme vytvořit prostor, kde se budou místní obyvatelé rádi zdržovat a bude jim tu dobře,“ uvedl Kokeš.

Na rozdíl od běžné rekonstrukce se historické prostranství dočká atypických prvků mobiliáře a vodních prvků, které mají navazovat na život nejslavnějšího rodáka. Nejvýraznější dominantou celého prostoru bude u schodů socha malého Bohouška, který běží s housličkami domů. Méně obvyklým prvkem bude i tekoucí potůček se studánkou jako symbolická připomínka nejznámějšího díla Bohuslava Martinů Otvírání studánek.

„Z fontány by měla voda téct potůčkem až do Riegrovy ulice. Vysázeno má být 26 nových stromů na náměstíčku a dalších sedm stromů přinese potřebnou zeleň přímo do Riegrovy ulice,“ sdělila Marta Mastná, vedoucí odboru územního plánování Městského úřadu Polička.

Nová zeleň i potůček, z nějž budou vodu čerpadla vracet zpátky do fontány, přispějí i k ochlazení přehřátých ulic. V centru města to nebude první vodní prvek. Na Palackého náměstí se už dnes nacházejí dvě historické kašny a moderní fontána u staré radnice. S respektem k okolí národní kulturní památky se počítá i s osazením původních kočičích hlav a kamenů.

Archeologové potvrdili existenci bývalého hřbitova

V sousedství kostela už druhým týdnem pracují archeologové, jejichž práce budou koordinované se samotnou stavbou, která se má rozjet na začátku dubna. Zahájený výzkum už potvrdil existenci hřbitova kolem sv. Jakuba, který zde po několik století fungoval minimálně do roku 1576, než byl za hradbami města postaven hřbitovní kostel sv. Michala archanděla.

„V současnosti dochází k odkrývání svrchní úrovně hrobů. Pod touto úrovní se nacházejí další úrovně ze staršího období existence hřbitova. V jižní polovině skryté plochy směrem k ulici Riegrova se podařilo výzkumem zachytit relikty měšťanského domu, který je postaven na původním hřbitově. Jedná se o jeden z měšťanských domů, které stály na severní straně ulice Riegrova a dnes již v tomto prostoru neexistují,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová.

Stavební práce rozvržené do čtyř etap přinesou omezení pro dopravu i pěší. To největší začne v létě, kdy bude uzavřeno celé náměstí. Přístup k jednotlivým nemovitostem bude zabezpečen. Celá akce by měla být hotova na konci srpna příštího roku.

Vedení města doufá, že nové prostranství se stane místem k setkávání lidí i příležitostným hudebním připomínkám odkazu slavného rodáka. „Osobně by se mi líbilo, když by čas od času dostal někdo odvahu a na obnoveném náměstí něco zahrál. Uvidíme, třeba se dočkáme i menších koncertů. S žádnými reproduktory v dlažbě, ze kterých by se linula hudba podobně jako v Litomyšli, nepočítáme,“ dodal Martinů.