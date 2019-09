Archeologové v Dubanech objevili keltského bojovníka, očekávají i sídliště

Hrob bojovníka z laténského období však představuje zcela unikátní nález, neboť pohřebiště či hroby z tohoto období archeologové dnes už prakticky nenacházejí.



„Stáří hrobu odhadujeme na více než 2200 let, tedy přibližně do 3. století před naším letopočtem,“ řekla archeoložka Východočeského muzea v Pardubicích Tereza Jošková.

Přestože byl hrob částečně poškozen strojní technikou, podařilo se týmu archeologů odhalit téměř celou kostru včetně původní hrobové výbavy.

Bojovníka na onen svět provázel železný meč v pochvě u pravého boku a několik bronzových kroužků, které byly původně součástí opasku, na němž byl meč zavěšen.

„Další zbraní vloženou do hrobu bylo i kopí. Bylo však uloženo poněkud nestandardně – list kopí se nacházel atypicky u nohou a rovněž na pravé straně těla, navíc došlo k záměrné deformaci předmětu a to ještě před jeho uložením,“ upřesnila archeoložka Jošková, podle které tento způsob ukládání zbraní je u keltských hrobů poněkud neobvyklý.

„Častěji se objevuje kombinace meče po pravém boku a kopí pak po levém, kdy list je u ramen či hlavy,“ upřesnila. Archeologové se také zaměří na dobře zachovalé kosti nebožtíka.



Ze zubů zjistí, co bojovník jedl

„V laboratorních podmínkách budou vědci zkoumat například zuby a zubní kámen, které mohou obsahovat informaci jak o složení stravy pohřbeného jedince, tak i o tom, kde žil. Dále bude proveden kompletní antropologický rozbor, který nám prozradí více o věku, pohlaví a tělesném stavu dávno zemřelého bojovníka. Necháme provést i radiokarbonové datování, jež může upřesnit dataci nálezu,“ prozrazuje vedoucí archeologického oddělení muzea Tomáš Zavoral.

Na Pardubicku jde za posledních deset let o třetí nález z laténského období. Dva samostatné hroby byly nalezeny v okolí Chrudimi a v Mikulovicích.

Zda Dubany, jejichž osídlení je datováno do středověku, ukrývají dosud neodhalené keltské sídliště, archeologové s jistotou nevědí, ale rádi by to dalšími metodami průzkumu zjistili.

„Během výzkumu, který v Dubanech probíhal před čtyřmi lety, byla už objevena ruka pravděpodobně laténské ženy s náramkem. Už tehdy jsme věděli, že nález to nebude zřejmě jediný. Současný objev nám to potvrdil. Pohřebiště se vážou na sídliště, které bývají v dosahu 300 až 400 metrů. Do budoucna bychom rádi v Dubanech pomocí geofyzikálního průzkumu nalezli pozůstatky takového sídliště,“ řekl archeolog Zavoral.