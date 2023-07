Archeologové jsou v zápřahu, pod D35 odkrývají stopy středověkého osídlení

Když archeologové loni v létě začali se záchranným výzkumem pod úsekem dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem, lokalita velice brzy začala vydávat první unikáty.

Na rozdíl od Polabí nešlo v hornatější krajině někdejších Sudet o rozsáhlá pravěká sídliště, ale spíše o zajímavé důkazy závěrečné fáze osidlování krajiny příchozími kolonisty.

Na katastru Moravského Lačnova narazili na původní pozůstatky středověkého osídlení včetně dvou pozdně středověkých studní se zachovalou dřevěnou konstrukcí z fošen a trámových vzpěr.

„U jedné byl dochován i kamenný věnec sahající do hloubky 4,5 metru od současného povrchu. Ve studnách se nalézaly předměty denní potřeby, jako jsou zlomky keramických nádob, i nálezy z organických hmot, mezi nimiž byly například dřevěné necky,“ řekl archeolog Tomáš Zavoral z Východočeského muzea v Pardubicích.

Stáří studny archeologové dokázali předběžně určit na základě ohledání keramických úlomků odebraných ze svrchních částí výplně studny. Náročné bylo zejména obnažování dřevěné konstrukce. Za neustálého čerpání vody museli vrstvy bahna opatrně odebírat, aby se celá konstrukce nezhroutila.

Organické nálezy putovaly do laboratoří k dalšímu zkoumání – především k datování pomocí dendrochronologie a k celkové konzervaci. Prvotní výsledky naznačovaly, že stáří jedné ze studní nalezené v prameništi Lačnovského potoka sahá do 14. až 15. století. Průzkum však ukázal, že je ještě o sto let starší.

„Studna je datována dendrochronologicky do roku 1298 až 1302, tedy do počátku 14. století. Přesahuje to historické zmínky o některých obcích v okolí,“ uvedl archeolog Zavoral k místu, které prošlo poměrně dynamickým vývojem.

Velmi důležité bude i vyhodnocení přírodovědných analýz, které mohou odborníkům odpovědět na mnohé otázky týkající se vývoje podoby krajiny či vlivu člověka na okolní prostředí.

Zajímavé důkazy o osidlování krajiny přineslo i odhalení statku na hranici Čech a Moravy, který stál do 70. let minulého století zřejmě v místě pradávné osady.

Výzkumy na D35 Ostrov – Vysoké Mýto 04/2024 Vysoké Mýto – Džbánov 04/2024 Džbánov–Litomyšl 12/2023 Janov–Opatovec 06/2023 Pozn. úsek s termínem dokončení výzkumu

„Statek č. p. 88 byl odkryt víceméně v celém svém půdorysu. Pravděpodobně byla odkryta jeho nejstarší vývojová fáze v podobě stavení hákovitého typu včetně otopného zařízení. V celém půdorysu je patrno mnoho přestaveb a přístaveb. Celkovou situaci lze datovat minimálně do 18. století. Domníváme se však, že statek mohl vzniknout již ve druhé polovině 17. století po skončení třicetileté války na místě nějakého staršího, který se již nepodařilo zcela jasně fyzicky doložit,“ řekl Zavoral.

Archeologové terénní práce ukončili na počátku června a nyní se pustí do kompletního zpracování a vyhodnocení.

Zajímavé nálezy se daří objevovat i na budoucích úsecích dálnice v okolí Vysokého Mýta. Mezi Džbánovem a Litomyšlí archeologové narazili na žárové pohřebiště, jehož výzkum začal před pár dny.

„Prozatím bylo identifikováno asi 25 až 30 žárových hrobů uložených v nádobě nebo v jamce. Zjištěno bylo okolo 600 až 700 archeologických sídlištních objektů, jako jsou kůlové jámy, žlaby a pece, které jsou v současnosti intenzivně zkoumány,“ uvedla Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD. Archeologové prozkoumali také jednu pravděpodobnou hrobovou jámu bez zachovalého pohřbu.

Na polích mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem toho zatím příliš objeveno nebylo. Nejzajímavější je nález 20 sídlištních objektů lužické kultury z mladší doby bronzové, které dokládají existenci menší sídlištní jednotky. „Zkoumáno bylo také několik objektů ze zemědělského pravěku s chudým archeologickým materiálem,“ dodala Petra Drkulová.