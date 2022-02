Zlatan poradí s výběrem nejlepší školy, na testu pracovali i psychologové

Pardubický kraj webovou aplikaci Zlatanova výzva připravil spolu s učiteli a psychology.

Tento týden spuštěná aplikace umí na základě jednoduchého testu určit typ osobnosti, povahové rysy, dokáže poradit vhodné povolání a navíc nabídne vhodné střední školy v okruhu bydliště. To vše za pár hodin od vyplnění dotazníku.

Ostatně pohrát s testem si mohou i dospělí, kteří se dozví, jak se podle autorů dotazníku trefili do svého ideálního povolání.

„Mně vyšla ekonomická diplomacie, výzkum. Opravdu mi to sedlo. Mile mne to překvapilo, funguje to. Myslím si, že to je velmi dobrý nápad,“ uvedla ředitelka Krajské hospodářské komory Eva Malinová. Dodala, že i první testování mezi dětmi se osvědčilo.

Test používá model šesti osobnostních typů

Podobné testy jsou k dispozici u psychologů. Jenže, jak říká marketingová manažerka projektu Pavlína Paukertová, absolvovat ho není tak snadné.

Škola rodičům doporučí psychologického poradce, za ním ale musí dojít dítě i s rodiči. „Zde si to mohou děti vyplnit třeba na ulici s kamarády přes mobil, nebo to udělají ve třídě či s rodiči doma,“ uvedla Paukertová.

Test, který běží na webu Parádníbudoucnost.cz, je založen na Hollandově hexagonálním modelu profesí a osobnostních typů. Jeho součástí je šest základních typů orientovaných na určitý životní styl: Jde o typ investigativní, realistický, umělecký, sociální, podnikavý a konvenční.

„Je to unikátní, protože pedagogičtí psychologové byli ochotni uvolnit systém identifikace talentu do online prostředí, jinak se tato věc odehrává čistě face to face, oni chtějí s tím dítětem mluvit, aby mohli jeho talent identifikovat. Podařilo se to až po dlouhém vyjednávání,“ uvedl manažer Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Ondřej Tušl.

Maskotem testu je Zlatan

Testem provádí postavička nazvaná Zlatan, která se ale známému fotbalistovi nepodobá. Byl to pracovní název, který už zůstal. „S tím Zlatanem fotbalistou se nám to propojilo, je to člověk, který má svoji úroveň, je dobrý v tom, co dělá. Vizuální podobnost tam není, ale charakterově jsme ji tam viděli,“ uvedl Tušl.

Maskot Zlatan.

Pardubický kraj se dlouhodobě pokouší děti přesvědčit, aby preferovaly technické obory. Tím ale test ovlivněn není. „Není to nějak směřováno, kam bychom chtěli, vychází to od odborníků,“ řekl Ladislav Valtr, krajský radní pro regionální rozvoj a inovace.

Kraj zavádí i další novinky, které mají dětem pomoci. Vedle krátkých spotů natočených youtuberem a influencerem z Pardubic Janem Macákem vystupujícím pod pseudonymem MenT je to pomůcka pro studenty ze třetích a čtvrtých ročníků středních škol.

Pracovní sešit Neboj se podnikat se studentům na příkladech podnikatelských pokusů snaží ukázat, jak postupovat na začátku podnikání.

„Jednotlivé příběhy a s nimi spojené úkoly jsou pro nás učitele dobrým pomocníkem pro diskusi v rámci třídy o tom, co podnikání obnáší, jaká s sebou nese úskalí, ale i jaký má potenciál pro jednotlivce i celou společnost,“ ocenila zpracování sešitu Lucie Němcová, která vyučuje na střední odborné škole EDUCA Pardubice.

