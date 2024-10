Zvládl pokusy o likvidaci i orkán. Osmisetletý dub z Chrudimska je stromem roku

Odolal několika pokusům o likvidaci, ale třeba i orkánu. Nejtěžší bylo období před první světovou válkou, tehdejší správa velkostatku, na jehož pozemcích zakořenil, se jej snažila zlikvidovat velmi netradičním způsobem. Odvážením fůr hlíny od jeho kořenů, a to i přes zákazy úřadů.

Ale vydržel. Osm set let starý dub z obce Lukavice na Chrudimsku se teď stal vítězem ankety Strom roku, jejíž výsledky byly vyhlášeny v úterý v brněnské hvězdárně. Lukavický dub získal 9 905 hlasů, celkem jich bylo odevzdáno 39 tisíc.

Díky vítězství v anketě teď majestátní strom čeká odborná péče a postup do únorového kola ankety Evropský strom roku. Stojí na místě bývalého ausperského velkostatku. Jeho výška je 31 metrů a obvod kmene 7,1 metru.

„Anketa Strom roku nám všem, kteří se rozhodli v této anketě spolupracovat, přinesla mnoho pozitivního a na nějaký čas ovlivnila nejen nás, ale i několik tisíc lidí, kteří našemu dubu dali hlas a tímto způsobem poznali krásnou přírodní památku ve svém okolí. Tato akce měla pro nás velký význam, protože do povědomí mnoha lidí se dostal strom, který byl po dobu 800 let svědkem dlouhého historického vývoje a života v Lukavici. On sám a jeho okolí se po několik měsíců stalo i místem návštěv turistů a obdivovatelů přírody,“ uvedla Jana Louvarová, která dub do ankety navrhla.

Celkem lidé poslali do soutěže 66 návrhů, do finále postoupilo deset kandidátů z devíti krajů. Převažovaly lípy, své zástupce měl i javor, jinan, jerlín, dub či kaštan. Do závěrečného boje o vítězství postoupilo pět stromů s nejvyšším počtem hlasů. Šlo o takzvanou tajnou fázi, v níž hlasující nevidí, kolik které stromy dosud získaly hlasů. Na druhém místě skončila památná lípa u Roštína na Kroměřížsku, bronz připadl dvojici lip u Wohlmannova kříže rostoucí u Hrádku nad Nisou na Liberecku.

Loňským Stromem roku se stala hrušeň z pole u Mrákotína u Skutče v Železných horách. Získala 6433 hlasů z celkových 28 250 a stala se třetím ovocným stromem, který ovládl tuzemské hlasování. Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Hlavním cílem je podpořit aktivní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí.