Pohádkový příběh. Jak máma od dětí velké žokeje porazila

Do dostihové rodiny Andrésů přibyl další výrazný záznam. Dušan Andrés se stal před lety šampionem mezi žokeji a teď, patnáct let po jeho triumfu ve Velké pardubické, se stala žokejskou šampionkou i jeho manželka Jiřina.

Kdo jí teď volá, místo vyzváněcího tónu uslyší Mercuryho píseň We Are the Champions. Stylově a oprávněně. Jiřina Andrésová posbírala během dostihové sezony 28 vítězství. Nemá za sebou oporu žádné velké stáje jako její mnozí konkurenti, kde se jeden neúspěch v mnoha startech jaksi ztratí.