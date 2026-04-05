Dvě soutěže pro nadané žáky? Kraj ukradl naši práci, zlobí se organizátor

David Půlpán
  8:05aktualizováno  10:05
Podpora talentované mládeže v celé zemi podle odborníků pokulhává. Pardubický kraj je však výjimkou. Dvě desetiletí tu studenti připravují vědecké projekty a ti nejlepší bodují i na světových soutěžích v USA či Číně. Jenže už druhým rokem tu fungují soutěže dvě.
Fotogalerie2

Středoškoláci se zúčastnili soutěže, kterou připravila Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET v Pardubicích. (24. března 2026) | foto: David Půlpán, MF DNES

Jednu pořádá Pardubický kraj, druhou dlouholetý organizátor Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET. Obsah je prakticky stejný, liší se organizátoři, porotci i odměny.

„Je to nešťastná situace, energii nadaných dětí je třeba koncentrovat, a ne tříštit tím, že se účastní více soutěží,“ řekl Patrik Čermák, který v roce 2010 vyhrál regionální soutěž v Pardubickém kraji, poté i celorepublikové kolo a na mezinárodní soutěži v USA obsadil třetí místo.

Nyní se věnuje mimo jiné i práci s talentovanou mládeží a na krajském kole festivalu AMAVET v Pardubicích byl porotcem. „Chápal bych, kdyby v USA byly dvě soutěže s totožnou náplní, ale ne v Pardubickém kraji,“ dodal.

Zatím však dohodě nic nenasvědčuje. Mezi oběma týmy organizátorů festivalů vědy a techniky vládne napětí. „Pardubický kraj bezostyšně ukradl naši devatenáctiletou práci a naše ‚know-how‘ a vyřadil nás,“ řekl předseda AMAVET Stanislav Medřický, který soutěž pro nadané děti s podporou Pardubického kraje pořádal od roku 2007.

Kraj se loni rozhodl řídit soutěž sám. Tvrdí, že byl vždy zadavatelem akce, tedy že rozhodně nic neukradl. Ale o důvodech nechtějí politici mluvit. „Prostě jsme se rozhodli to dělat jinak a po svém. Nechci to dopodrobna vysvětlovat, aby to nevyznělo neuctivě vůči panu Medřickému, který tady odvedl kus dobré práce,“ uvedl radní Pardubického kraje Josef Kozel (3PK) odpovědný za školství.

Na snímku Metoděj Svoboda s projektem „Vliv neurotransmiterů na expresi IGF-2 a IGF2R v buněčných modelech“ (24. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Stanislav Medřický chtěl před dvaceti lety dokázat, že ve stagnujícím českém školství lze zavádět progresivní formy vzdělávání již od základní školy. Spojil Pardubický kraj, Univerzitu Pardubice, hospodářskou komoru i firmy, proškolil síť učitelů, kteří vedli nadějné žáky k práci na vědeckých a technických projektech. Na to navázaly okresní a krajské soutěže.

Ti nejlepší se dostali do celostátního kola a z něj na prestižní soutěže ve Spojených státech amerických a do Číny. Další nadané děti dostal AMAVET do světa díky robotické soutěži. Kraj organizaci soutěží v regionu podporoval, velkou část peněz si však musel AMAVET zajistit sám.

„Za sedmnáct let jsme pro žáky a učitele v Pardubickém kraji sehnali více než 12,5 milionu korun,“ řekl Medřický. Do programu se podle něj ročně zapojilo více než 600 žáků.

I když si politici dlouhá léta spolupráci s organizací AMAVET veřejně pochvalovali, loni ji ukončili a vše vzali do vlastních rukou. „Řekli mi jen, že se změnilo financování a AMAVET nemůže žádat o dotaci,“ řekl Medřický. Podle něj kraj převzal i kontakty na učitele a hodnotitele.

Kraj přebral soutěž bez vysvětlení

Učitelům kraj napsal bez bližšího vysvětlení, že přebírá soutěž, „která má díky panu Medřickému v našem kraji hluboké kořeny“. Radní Josef Kozel tvrdí, že udělal vše pro to, aby rozchod s Medřickým byl důstojný.

„Navrhoval jsem mu v rámci ukončení spolupráci, že bude čestným předsedou, že bude členem poroty,“ řekl Kozel redakci iDNES.cz.

Medřický se ale nevzdal a pořádá „svůj“ festival dál. Peníze na to shání mimo kraj. Minulý týden tak v pardubickém Ideonu na soutěž dorazilo 113 žáků ze středních škol. Ti nejlepší budou ve finále bojovat o účast v největší a nejprestižnější soutěži pro středoškoláky na světě Regeneron ISEF 2026 v americkém Phoenixu nebo na soutěžích v Číně.

Konkurence uspořádala své krajské kolo o dvanáct dní dříve na Univerzitě Pardubice. Prezentace projektů v obou soutěžích vypadaly prakticky stejně.

Za oponou mezi pořadateli probíhá soupeření, jde o sponzory, záštity, ceny a nakonec i o studenty. Kraj získal pro svůj festival podporu Univerzity Pardubice i záštitu Akademie věd ČR. Na druhou stranu vítěze krajského kola nemůže poslat do celostátní soutěže, když ji pořádá AMAVET. A tak vytvořil svou vlastní celostátní soutěž. Nemá ale například vazby na soutěže typu Regeneron ISEF v USA, a nejlepším finalistům tak nabízí účast na mezinárodních soutěžích v Tunisku či Lucembursku. Peníze na to zatím shání. Třetí v pořadí měli letos původně slíbeno, že pojedou na soutěž AMAVET do Bratislavy.

„Tak tam se letos bohužel nepojede, jednání zatím nedopadla úspěšně,“ píše na webu Český spolek pro podporu mládeže InnoMind se sídlem v Pardubicích, který novou celorepublikovou soutěž organizuje.

Patrik Čermák doufá, že se pořadatelé obou akcí dohodnou. „Podpora nadaných v naší zemi není systémová, každý kraj dělá něco jiného. Jsem opravdu rád, že se tato práce v Pardubickém kraji dělá. Hlavně aby se to nakonec celé nezrušilo,“ řekl Čermák.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.