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Výherce 11 milionů z Pardubického kraje se zatím nehlásí. Miliarda mu utekla o vlásek

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  14:06

Výherce více než jedenácti milionů z Pardubického kraje se zatím nepřihlásil. Od pohádkové sumy ho dělilo jedno číslo. (16. července 2026) | foto: Allwyn Česko

Vsadil vlastní čísla a trefil téměř dokonalou kombinaci. Výherce více než jedenáctimilionové částky v Eurojackpotu však o svém štěstí dost možná zatím ani neví. Podle mluvčí Allwyn Česko Dity Stejskalové se o svou výhru doposud nepřihlásil. Plný tiket podal na pumpě v Pardubickém kraji, pohádkovou sumu minul jen těsně.

Neznámý výherce má přesně 365 dní na to, aby se o svou výhru přihlásil. Šťastlivec si na čerpací stanici podal plnou sázenku s vlastními čísly ve hře Eurojackpot.

„Jde o našeho zákazníka, který má kartičku Allwyn Klub a nyní mu štěstí opravdu přálo. Trefil všech 5 čísel z prvního osudí a v druhém osudí dal čísla 3 a 5, padla čísla 3 a 11. Trefil to i ve třetím sloupečku,“ uvedla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.

Právě jedno jediné číslo v druhém osudí ho dělilo od pohádkové výhry téměř jedné miliardy korun. I tak mu ale tiket přinesl více než 11 milionů korun, což je podle statistik společnosti letos třetí nejvyšší výhra v číselných loteriích v Pardubickém kraji.

„Jedná se o zákazníky, kteří si vsadili fyzicky například na čerpací stanici nebo v prodejně novin/časopisů. Pokud vsadil online přes svůj zákaznický účet, tak v těchto případech nevíme, v jakém kraji si vsadil,“ doplnila Stejskalová.

A dodala, že pokud má zákazník pouze fyzickou věrnostní kartu Allwyn Klub, která je spárovaná s telefonním číslem, neznamená to automaticky, že má také online zákaznický účet, jako tomu bylo u výherce 2,9 miliardy (před zdaněním – pozn. red).

Pohádková výhra vyplacena. Vítěz Eurojackpotu má již na účtu 2,47 miliardy

Doposud nejvyšší letošní výhra v Pardubickém kraji padla podle mluvčí sázkové společnosti v dubnu ve Sportce. Výherce si svým tipem přišel na 76,8 milionu korun.

Druhá nejvyšší pak padla v Eurojackpotu letos v květnu a jednalo se o tzv. prémii – byt v Praze v hodnotě 20 milionů korun.

Podle statistik, které má společnost k dispozici se do poloviny července letošního roku stalo milionáři 336 lidí. Allwyn jim vyplatil celkem 4,5 miliardy korun.

Sportka od Allwynu spouští už 17. července Casting na milionáře, během kterého rozdá 100 garantovaných milionových prémií.

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