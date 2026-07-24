Zatímco většina lidí na špatné počasí při dovolené nadává, muži z Pardubického kraje právě déšť a bouřka změnily život. Když si z dlouhé chvíle otevřel mobilní aplikaci, aby zkontroloval svůj tiket v Eurojackpotu, čekalo na něj milionové překvapení.
Svůj výherní tiket přitom podal ještě po cestě na dovolenou na čerpací stanici v Pardubickém kraji. Vsadil si jako obvykle čísla, která dlouhodobě skládá z dat narození rodinných příslušníků a svých blízkých přátel, na plný tiket za čtyři sta korun použil kartu Allwyn klubu. Po příjezdu na dovolenou na něj ale úplně zapomněl.
„Jeho šťastným číslem je dvaadvacítka, která se promítá i do způsobu sázení.“