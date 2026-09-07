Na auto se zvláštním stylem jízdy, které se pohybuje v okolí Chrasti na Chrudimsku, upozornil policisty operační důstojník na konci srpna krátce před pátou hodinou odpoledne. Řidič podle oznámení na tísňové lince působil dojmem, jako by byl opilý. Na místo proto okamžitě vyrazila hlídka, která nakonec vozidlo zastavila v nedalekých Zaječicích.
„Alkohol před jízdou nebyl,“ tvrdil třiašedesátiletý muž hlídce ještě před dechovou zkouškou.
Policistům však bylo hned po prvním kontaktu jasné, že právě alkohol bude hrát jednu z hlavních rolí. „Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,5 promile alkoholu. Hlídka mu proto na místě zadržela řidičský průkaz a zakázala další jízdu. Řidič se nakonec přiznal, že během dne vypil více jak deset piv,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
K překvapení policistů se však po chvíli muž vrátil zpátky do vozu, usedl za volant a vydal se na další cestu. Zákazy ho evidentně netrápily stejně jako fakt, že před několika málo minutami přišel o svůj řidičský průkaz. Policisté ho proto zastavili znovu. Dechová zkouška tentokrát ukázala 2,33 promile. Hlídka muže na místě zadržela a převezla na policejní služebnu.
„Z důvodu opakování protiprávního jednání, podezření ze spáchání trestného činu a možnosti jeho pokračování byl řidič na místě omezen na osobní svobodě a převezen na policejní služebnu. Po provedení všech potřebných úkonů pak putoval do policejní cely,“ doplnila Holečková.
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„Jsem blbej, no.“ Opilého řidiče zastavili policisté dvakrát během tří hodin
Seznam prohřešků měl muž za jedno odpoledne vcelku obsáhlý, přesto ještě nebyl zdaleka u konce. Policistům se mimo jiné podařilo zjistit, že o dvě hodiny dříve měli se stejným řidičem při kontrole v Borové na Svitavsku podobnou zkušenost i jejich kolegové. Tam kolem patnácté hodiny nadýchal 2,11 promile.
„Policisté muži sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu hrozí až rok ve vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ dodala Holečková.