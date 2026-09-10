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Facky, rvačky a nocleh u popelnic. Opilec se vracel na přeplněnou záchytku celý víkend

  12:58

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Víkend v Pardubicích plný excesů, na záchytce bylo plno. (září 2026) | foto: Městská policie Pardubice

V pátek napadl přítelkyni, v sobotu řádil v obchodě a v neděli na ženu zaútočil znovu. Opilý muž zaměstnával pardubické strážníky celý víkend a opakovaně končil v poutech a na záchytce. Přitom byl pouze jedním z aktérů mimořádně rušného víkendu, během kterého strážníci řešili celkem dvacet pět případů přímo spojených s alkoholem. Dokonce ani kapacita záchytné stanice nestačila.

Jedním z těch, kdo hlídky zaměstnávali opakovaně, byl neurvalec a násilník, jehož série začala v pátek večer. Tehdy za divadlem zfackoval svou přítelkyni. Později ho hlídka našla spícího u popelnic.

Víkend v Pardubicích plný excesů, na záchytce bylo plno. (září 2026)

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V sobotu kolem šesté večer už strážníci vyjížděli ke stejnému muži znovu. Tentokrát dělal problémy v prodejně potravin na třídě Míru. Nadýchal přes tři promile alkoholu, choval se agresivně a na výzvy hlídky nereagoval. Strážníci ho proto museli dostat na zem a spoutat. Následovala cesta na záchytnou stanici, která už tak praskala ve švech.

Ani tím ale jeho víkend neskončil. V neděli kolem šesté večer se s ním hlídky setkaly potřetí. Znovu napadal svou přítelkyni. Opilí byli oba, žena nadýchala 2,7 promile, její partner opět přes tři. Žena stejně jako v pátek odmítala věc hlásit.

„Výpady a nápřahy pak zkusil i na strážníky a přítomné policisty, takže zase dostal pouta a bez překvapení opět skončil na záchytné stanici,“ popsal mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Zdrogovaná dvojice si lehala před auta

Přes tři promile přitom nebyly víkendovým maximem. Muž bez domova před Atriem nadýchal v sobotu 4,35 promile a kvůli předchozímu pádu na hlavu skončil v nemocnici. V neděli ráno ho strážníci potkali znovu, stále měl 3,7 promile a tentokrát zamířil na záchytku.

Strážníci řešili také ženu s téměř třemi promile sedící na svodidlech, rvačku na Pernštýnském náměstí nebo opilou a zdrogovanou dvojici, která si při partnerské hádce lehala před auta. Muž na elektrické koloběžce zase po pádu skončil s poraněným obličejem.

Mezi opilými byla i šestnáctiletá dívka. Hlídka ji v sobotu před půlnocí našla sedět pod stromem s 0,9 promile.

Opilý řidič ignoroval zákazy. Opakovaně usedal za volant, skončil v poutech

„A to je jen jeden víkend. Zdá se vám to příšerné? Nám také. Přitom vidíme pouze případy, ke kterým přijedeme. Teď k tomu připočtěte ty, které během víkendu řeší policisté, a představte si, co všechno musí řešit zdravotníci,“ shrnul víkend sugestivně Sejkora.

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