Když hlídka o půl třetí ráno dorazila na žádost rodiny na místo, mladík se již stihl přesunout na ulici výskokem z okna v přízemí pouze ve spodním prádle.
„V tuto chvíli se ještě podařilo strážníkům situaci uklidnit na místě a muže předat záchranné službě s výsledkem dechové zkoušky 1,5 promile alkoholu v dechu,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Tím ale jejich setkání neskončilo. Kolem půl páté ráno se s žádostí o pomoc obrátili na strážníky také zaměstnanci pardubické nemocnice. „Záchytná stanice byla plná a mladý muž musel zůstat na emergency. Ani tam se ale nechoval zrovna příkladně,“ doplnil Sejkora.
Po provedených vyšetřeních musela u mladého výtržníka zůstat hlídka strážníků, která se střídala s hlídkou Policie ČR. Všechny přítomné provokoval, urážel a choval se nevypočitatelně.
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„Než riskovat, že si ublíží nebo uteče, raději se v jeho hlídání policisté a strážníci střídali až do sobotní jedenácté hodiny dopoledne. Kolik přitom zaměstnal lidí po dobu osmi hodin celkem, raději počítat nebudeme. Budeme rádi, když se takové situace nebudou vyskytovat častěji,“ dodal.
Kvůli sebevražedným sklonům při svém opileckém excesu byl předán na psychiatrické oddělení, odkud si jej následně vyzvedla rodina.