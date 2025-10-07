Malým školákům a učitelce nadával u zastávky feťák, pomohl jim popelář

Marek Votke
  11:04
Na pardubickém sídlišti Dubina minulý týden agresivní zfetovaný muž vulgárně napadal učitelku a skupinu malých školáků. Situaci na zastávce MHD pohotově vyřešil zaměstnanec Služeb města Pardubic ze stupátka projíždějícího popelářského vozu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Třiačtyřicetiletý opilý a zdrogovaný muž ve čtvrtek na zastávce v ulici Jana Zajíce nejprve pokřikoval po jedenácti malých dětech z první až třetí třídy základní školy. Když se mu v tom snažila zabránit jejich učitelka, začal hrubě urážet i ji.

Učitelka se bála před mužem vytáhnout mobilní telefon, aby ji během volání na tísňovou linku fyzicky nenapadl. Prostor nakonec dostala díky projíždějícímu popeláři.

„Ze stupačky popelářského vozu si konfliktu všiml zaměstnanec Služeb města Pardubic, který dal znamení řidiči, ať zastaví, a do situace se bez váhání vložil,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Učitelce a malým žákům při konfliktu se zdrogovaným mužem pomohl projíždějící popelář. (2. října 2025)
Učitelce a malým žákům při konfliktu se zdrogovaným mužem pomohl projíždějící popelář. (2. října 2025)
Třídu malých žáků začal na ulici napadat feťák, učitelce pomohl popelář
Obsah kapes zadrženého agresora. (2. října 2025)
5 fotografií

Postavil se mezi třídu a agresora důrazně mu vysvětlil, že takhle se chovat nebude. Muž se stáhl a odešel pryč. Na místo mezitím dorazila hlídka strážníků.

„Ti muže vzápětí našli v nedaleké prodejně, kam se šel schovat. Omezili ho na osobní svobodě a zjistili, že je pod vlivem alkoholu i návykových látek,“ popsal Sejkora.

Popeláře čeká odměna

Ten také zveřejnil jména ústředních aktérů celé součinnosti – učitelky Marcely Kumpanové a zaměstnance městských služeb Tomáše Nešetřila. „Jejich čin uvádíme jako dva velké příklady osobní statečnosti,“ řekl Sejkora. Incidentu totiž přihlíželo několik svědků, pomoci se však snažila už jen jedna další žena.

„Jsem velmi ráda, že náš zaměstnanec pan Tomáš Nešetřil toto jednání nenechal být a bez váhání se do situace vložil. Vážím si jeho statečnosti a skutečnosti, že jsou mezi námi takoví gentlemani,“ uvedla Klára Sýkorová, ředitelka Služeb města Pardubice. Dodala, že zaměstnance za jeho počínání zcela jistě čeká zasloužená odměna.

K celé situaci se vyjádřila i samotná učitelka, která se před agresora postavila ve chvíli, kdy neměla kam ustoupit. „Bála jsem se, ale přišlo mi to správné. Bylo vidět, že z toho člověka nemluví jen alkohol. Měl rozšířené zornice, impulzivní jednání. Rozhlížela jsem se po okolí, zda někdo na situaci reaguje a třeba volá o pomoc, ale to se nestalo. Už jsem začala přemýšlet, že si do ruky připravím klíče, abych se měla aspoň čím bránit,“ popsala Marcela Kumpanová.

Poděkovala také Nešetřilovi, který jí neváhal přijít na pomoc. „Dal mi čas zvednout telefon a zavolat strážníky, kterým bych také chtěla moc poděkovat. Komunikovali se mnou po telefonu a ujistili mě, že situaci už sleduje kamera a hlídka je na cestě. Dorazili velmi rychle, to už jsem věděla, že to bude dobré,“ řekla Kumpanová.

Traumatický incident následně ve škole rozebrala i s žáky, vysvětlovala jim důvody, proč se agresor takhle zachoval, a že je dobré se podobným lidem vyhýbat. Případně jak správně reagovat.

„Jste-li svědkem podobného jednání, je zcela namístě zavolat hlídku městské nebo státní policie. Zejména pokud vidíte, že se situace neuklidňuje či dokonce zhoršuje, tak na nic nečekejte. Odejděte do bezpečné vzdálenosti a volejte na tísňovou linku,“ dodal Sejkora.

Pokud se v podobné situaci ocitnete přímo vy, získejte si od agresivního člověka odstup a prostor na zavolání pomoci. Nebo požádejte někoho z okolí. Spousta lidí bude bez toho váhat, zda se vůbec zapojit.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Tlak zabral. Úřady zatrhly dům, který si načerno stavěl manažer developerů

Pokuty od úředníků i mediální tlak zabraly. Práce na černé stavbě, která bez jakéhokoli povolení začala růst ve Včelákově na Chrudimsku, se zastavily. O jejím odstranění budou rozhodovat úředníci v...

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Musíme to lepit. Sedláka mrzí zranění, v Pardubicích má nového spoluhráče

Střela brněnského obránce Jana Ščotky mu minulý týden nepříjemně rozlomila nehet a poranila prst u ruky. V pardubickém Dynamu se pak báli, jak dlouho jim zase bude kapitán chybět. Nakonec to tak...

7. října 2025  10:24

Rival byl blízko. Pardubické ANO dostalo před komunálkami varování

Rok před komunálními volbami dostalo ANO, které vládne Pardubicím dvanáctým rokem, silné varování. Ve městě totiž při parlamentních volbách jen těsně porazilo SPOLU. Důvodem může být nedávné zavedení...

7. října 2025  9:57

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

7. října 2025  9:05

Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Úsek byl po dobu šetření...

6. října 2025  10:49,  aktualizováno  16:08

Tlak zabral. Úřady zatrhly dům, který si načerno stavěl manažer developerů

Pokuty od úředníků i mediální tlak zabraly. Práce na černé stavbě, která bez jakéhokoli povolení začala růst ve Včelákově na Chrudimsku, se zastavily. O jejím odstranění budou rozhodovat úředníci v...

6. října 2025  14:55

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

5. října 2025  22:05

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

V Pardubicích byly výsledky celkem těsné. Zvítězilo ANO, hned za ním SPOLU

Volby do Poslanecké sněmovny v Pardubicích vyhrálo ANO, které získalo 13 900 hlasů, tedy 30,93 % z celkového počtu. Hned za ním následovalo SPOLU s 28,17 %. Volební účast byla v Pardubicích poměrně...

5. října 2025

Dvanáctiletý chlapec z Pardubic, který se nevrátil domů, byl nalezen v pořádku

Policisté v Pardubickém kraji pátrali od večera po dvanáctiletém chlapci, který v sobotu odpoledne odešel z domu a nevrátil se. V neděli po poledni policisté pátrání odvolali a potvrdili, že chlapec...

5. října 2025  11:58,  aktualizováno  13:40

Nehoda čtyř aut na tři hodiny zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu

Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se při kolizi zranili. Provoz na hlavním tahu z východu Čech na Moravu byl v úseku od obce Hřebeč do...

5. října 2025  11:03,  aktualizováno  13:20

Advantage Consulting, s.r.o.
VEDOUCÍ ELEKTROMONTÉRŮ (55-72.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 55 000 - 72 000 Kč

Dalších 32 301 volných pozic

Voliči vykroužkovali dceru Josefa Luxe. Víc je zajímalo, že jsem žena, myslí si

Vedle Marka Výborného a Karla Haase se za SPOLU do sněmovny probojovala Marie Kršková. Starostka Orlického Podhůří s necelými 700 obyvateli v preferenčních hlasech téměř dostihla politického...

5. října 2025  12:52

Instagram porazil billboardy. Do sněmovny jde za STAN čtyřiadvacetiletá studentka

Starostové z Pardubického kraje budou mít v Poslanecké sněmovně nečekané zastoupení. Jedno z křesel získala čtyřiadvacetiletá studentka Filozofické fakulty v Brně Anežka Nedomová, která šla do voleb...

5. října 2025  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.