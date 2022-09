Pardubické letiště v létě nabídne víc spojů ke Středozemnímu moři

Pardubické letiště příští rok v létě nabídne pasažérům lety do nových destinací. Chtělo by zároveň investovat do dokončení terminálu Jana Kašpara. Kvůli válce na Ukrajině se letos počet odbavených pasažérů proti minulému roku nezvýší. Hospodaření letiště zůstává i nadále ztrátové.