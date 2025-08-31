Jezírko i záchody. Nadšenci odhalují pozůstatky dělnického tábora Hitlerovy dálnice

Vzorový dělnický tábor u Albrechtic měl pojmout až 400 dělníků. Ještě před koncem války byl ale kvůli zastavení prací na exteritoriální dálnici A88 odvezen. | foto: Tomáš Rubeš

  13:00
Po stopách bývalého tábora pro dělníky Hitlerovy dálnice pátrá amatérský archeolog Tomáš Rubeš. V lesích u Albrechtic na Orlickoústecku narazil na pozůstatky vzorového pracovního tábora pro dělníky. S odhalováním více než 80 let starých základů mu pomáhá dálniční badatel Tomáš Janda, který o nedokončené autostrádě mezi Vratislaví a Vídní vydává novou knihu.

Zbytky rozestavěné a téměř dokončené autostrády mezi Městečkem Trnávkou a městysem Medlov na jižní Moravě stojí v krajině jako tichý svědek minulosti od roku 1942, kdy z projektu sešlo kvůli válečným neúspěchům nacistického Německa.

I po tak dlouhé době může dnes člověk obdivovat řadu opuštěných mostů i bujnou vegetací zarostlé náspy, které si příroda už před mnoha lety vzala zpět.

V krajině se však i po více než osmdesáti letech, kdy dělníci nechali dálniční těleso přes okupované území Čech a Moravy rozestavěné, dají najít i další objekty související s Německou průchozí dálnicí, která měla propojit Vratislav a Vídeň. Ačkoli severní úsek od Městečka Trnávka po dnešní státní hranici měl připravenou takřka kompletní stavební dokumentaci, rozestavěn nikdy nebyl.

Z knihy, která byla vydána v Německu v roce 1940, víme, že dělníkům měly být promítány filmy nebo hráno divadlo. Zkrátka aby měli program a neopíjeli se na zahrádce restauračního zařízení.

Tomáš Jandadálniční badatel

Po stopách bývalého tábora pro dělníky Hitlerovy dálnice pátrá amatérský archeolog Tomáš Rubeš. V lesích u Albrechtic na Orlickoústecku narazil na pozůstatky vzorového pracovního tábora pro dělníky.

