Zbytky rozestavěné a téměř dokončené autostrády mezi Městečkem Trnávkou a městysem Medlov na jižní Moravě stojí v krajině jako tichý svědek minulosti od roku 1942, kdy z projektu sešlo kvůli válečným neúspěchům nacistického Německa.
I po tak dlouhé době může dnes člověk obdivovat řadu opuštěných mostů i bujnou vegetací zarostlé náspy, které si příroda už před mnoha lety vzala zpět.
V krajině se však i po více než osmdesáti letech, kdy dělníci nechali dálniční těleso přes okupované území Čech a Moravy rozestavěné, dají najít i další objekty související s Německou průchozí dálnicí, která měla propojit Vratislav a Vídeň. Ačkoli severní úsek od Městečka Trnávka po dnešní státní hranici měl připravenou takřka kompletní stavební dokumentaci, rozestavěn nikdy nebyl.
Z knihy, která byla vydána v Německu v roce 1940, víme, že dělníkům měly být promítány filmy nebo hráno divadlo. Zkrátka aby měli program a neopíjeli se na zahrádce restauračního zařízení.