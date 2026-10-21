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Snaží se mě zlomit, řekl egyptský student z vazby. Popírá vinu za požár v Pardubicích

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  17:31
Anežka Brahová a Youssef Moursi

Anežka Brahová a Youssef Moursi | foto: Instagram

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...
6 fotografií
Egyptský student obviněný z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích odmítá vinu a tvrdí, že se ho české úřady snaží psychicky zlomit. Podle jeho advokáta policie mezi důkazy řadí i příspěvek na sociálních sítích, v němž student radil propalestinským aktivistům, jak postupovat při policejním výslechu.
Anežka Brahová a Youssef Moursi
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
6 fotografií

Student podle webu odmítá, že by byl do útoku zapojen a tvrdí, že byl zadržen kvůli svým propalestinským aktivitám v Praze.

Student strávil první tři měsíce vazby na samotce, uvedl podle Al-Džazíry jeho advokát. V současné době mu je dovoleno trávit jednu hodinu denně mimo celu a mít 20 minut telefonického hovoru. Přátelé a rodina ho mohou navštěvovat jednou za dva týdny, napsal web.

Policie zadržela dalšího cizince kvůli žhářskému útoku v Pardubicích

„Je proti nám vedena psychologická válka, ve které se nás (policie) snaží záměrně zlomit tím, že některé z nás umisťuje na měsíce na samotku, odepírá nám návštěvy, zadržuje korespondenci nebo šíří strach,“ cituje Al-Džazíra zadržovaného. Za nepřijatelné označil opakované prodlužování vazby, které se podle jeho vyjádření neděje na základě přímých důkazů, ale „směsi předpojatostí, aktivismu, rasismu a snah o znejasnění práva svobody projevu“.

Obvinění ze žhářského útoku v Pardubicích podali stížnosti na prodloužení vazby

Student jakoukoli účast na žhářském útoku popírá. Advokát Čižinský podle Al-Džazíry uvedl, že policie mezi důkazy uvádí skutečnost, že muž den po útoku na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, ve kterém propalestinským aktivistům radí, jak se zachovat v případě zájmu policie.

„Když si na Google vyhledáte, co dělat, když vás chce vyslýchat policie, první rada je počkat na vašeho právníka. Když to samé ale řeknete jako propalestinský aktivista, když to napíšete vašim přátelům, tak je to odůvodnění toho, že jste vinen,“ cituje Al-Džazíra Čižinského.

V souvislosti s březnovým útokem na pardubickou zbrojovku policie zadržela 11 lidí. Osm z nich je nyní ve vazbě v Česku, další tři byli zadrženi v Polsku. Vyšetřovatelé všechny podezírají z teroristického útoku a z napojení na teroristickou skupinu. První obvinění skončili ve vazbě na konci března, další následovali v dalších týdnech.

Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstanou ve vazbě, uvedl soud

Požár vypukl 20. března ve výrobním areálu společnosti LPP Holding v Pardubicích. Oheň podle dosavadních informací způsobil škodu za stovky milionů korun. K činu se následně přihlásila skupina The Earthquake Faction, která tvrdí, že požárem chtěla protestovat proti výrobě zbraní určených pro Izrael.

Společnost LPP Holding před několika lety informovala o plánu vyvíjet a vyrábět v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle vyjádření zbrojovky však nebyla tato spolupráce nikdy zahájena.

Škody po požáru ve zbrojní LPP Holding jdou do stovek milionů, výroba pokračuje

Bezpečnostní složky podle médií prověřují také variantu takzvané operace pod falešnou vlajkou. V takovém případě by skupina, která se k útoku veřejně přihlásila, mohla sloužit pouze jako zástěrka pro jiného pachatele nebo státního aktéra.

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