Kostičky z Tchaj-wanu? V pardubickém akvacentru už ne, mozaika bude nová

Když se v roce 2012 otevíralo pardubické akvacentrum, bylo v lecčems moderní a nadčasové. Aby ne, město tehdy za rozsáhlou rekonstrukci původního areálu z 50. let dalo více než půl miliardy korun.
Plavecký bazén, welness, fitness i samotný akvapark zdobil řada moderních prvků. Včetně protiskluzové skleněné mozaiky okolo bazénů. Ta se ale z dnešní perspektivy příliš neosvědčila.
Časem totiž začala ztrácet své protiskluzové vlastnosti. Mozaikové kostičky se brzy začaly odlupovat a jejich obnova byla s každým rokem složitější. Původní perleťové obklady už navíc nejsou na trhu dostupné, byly totiž dovezené z Tchaj-wanu. A tak bylo potřeba poškozená místa opravit.
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Ochladit se u tobogánu? Akvacentrum kvůli opravám zavřelo na pět měsíců
Část s akvazónou je v plaveckém areálu od minulého týdne zavřená kvůli rekonstrukci. Padesátimetrový a pětadvacetimetrový bazén nebo Sluneční pláž jsou otevřené v běžných návštěvnických časech.
„Museli jsme udělat toto razantní opatření a zavřít část areálu, aby byly bazény v pořádku. Skleněná mozaika byla původně součástí architektonického návrhu. Její podoba vycházela z myšlenky práce se světelnými odrazy a v době vzniku představovala moderní designový prvek,“ řekl Jiří Vysoudil, ředitel společnosti PAP Pardubice, která se o akvacentrum stará.
Mozaika kolem bazénu přestala být protiskluzová po pár letech. Plavecký areál ji v některých částech zdrsnil opískováním. Kostičky v bazénech se ve velkém odlupovaly a každou odstávku je zedníci museli dolepovat.
Problém byl v tom, že původní mozaika nebyla k sehnání. „Vyráběla se na zakázku na Tchaj-wanu přímo pro tento projekt. Jediným zdrojem náhradních dílů tak byla firma, která bazén realizovala a měla ještě určité zásoby. Ty se však postupně vyčerpaly. Při opravách se proto místy kombinovala například s černou mozaikou,“ řekl technický náměstek Radek Musil.
V minulosti se povedlo vyměnit obklady na podlaze vířivky. Mají už větší rozměry. Při současné rekonstrukci stavební firma udělá rekreační bazén, bazén s vlnobitím, divokou řeku, skokanský bazén, hlavní schodiště a část schodiště k vířivce. „Mezi další potřebné investice patří oprava dna brouzdaliště a pochozích ploch v akvacentru kolem bazénů. Jejich technický stav už je velmi špatný a místy se blíží havarijnímu, proto by bylo vhodné zařadit i tuto rekonstrukci mezi plánované práce,“ dodal Musil.
Na mnoha místech bazénu budou větší obkladové formáty vyrobené přímo pro potřeby bazénů. „Zachována zůstane základní barevnost v bílých, modrých, černých a šedých odstínech, změní se ale materiál i velikost jednotlivých dlaždic,“ řekl Musil. Rekonstrukce části akva potrvá přibližně čtyři až pět měsíců. Náklady na opravu akvazóny dosáhnou deseti milionů korun.