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Ochladit se u tobogánu? Akvacentrum kvůli opravám zavřelo na pět měsíců

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  16:52
Koupaliště za aquacentrem na břehu Chrudimky je výhodné hlavně pro rodiny s...

Koupaliště za aquacentrem na břehu Chrudimky je výhodné hlavně pro rodiny s malými dětmi, které žijí v centru Pardubic. V areálu totiž najdou vše potřebné a pobyt jim nijak neznepříjemňují davy lidí. Výhodou areálu je i to, že si zájemci mohou jít zaplavat do velkého bazénu uvnitř nedávno opravené hlavní budovy aquaparku. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Už dříve město představilo ceny, za které se bude do akvaparku vstupovat. Jsou...
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Divokou řeku, skluzavky či tobogány si příštích několik měsíců návštěvníci plaveckého areálu v Pardubicích neužijí. Od středy jsou kvůli opravám uzavřené a lidé se tak musejí v horkých dnech zchladit buď na venkovním koupališti nebo v sousedním plaveckém bazénu. Důvodem oprav, které potrvají přibližně do poloviny prosince, jsou poškozené obklady bazénů.

Opravy budou stát necelých deset milionů korun. Náročnější údržbu si vyžádaly původní drobné skleněné mozaiky, které se dlouhodobě odlupují. Akvacentrum se s jejich rozpadáním začalo potýkat už před 11 lety, jen tři sezony po přestavbě bazénů.

Už dříve město představilo ceny, za které se bude do akvaparku vstupovat. Jsou různě odstupňované a kombinovatelné podle toho, zda si návštěvník chce hodinu intenzivně zaplavat cestou z práce, nebo hodlá strávit ve vodě celý den s dětmi.

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„Akvacentrum bude uzavřené přibližně do poloviny prosince. Součástí oprav je rekonstrukce mozaiky a obložení skokanského bazénu, rekreačního bazénu, celé divoké řeky i bazénu s vlnobitím. Opravami tak projde prakticky většina akvazóny,“ řekl technický náměstek společnosti PAP Pardubice Radek Musil.

Současná podoba akvazóny pochází z roku 2012, kdy město dokončilo velkou modernizaci plaveckého areálu. Stavební firma se zaměří především na obnovu poškozených obkladů. Tvoří je malé skleněné kostičky, které se odlupují a je pracnější je doplňovat.

Skleněný materiál má horší výdrž, rychleji degraduje a ztrácí protiskluzové vlastnosti. Starý obklad proto nahradí keramická bazénová mozaika. Některé kostičky zůstanou v původní velikosti, jiné nahradí větší formáty.

„Vzhled bazénů se přitom výrazně nezmění. Zachována zůstane základní barevnost v bílých, modrých, černých a šedých odstínech, změní se ale materiál i velikost jednotlivých dlaždic,“ řekl Musil. Větší dlaždice podle něj znamenají méně spár, jednodušší údržbu a vyšší životnost.

Plavecký areál zachovává obklady kvůli ceně. Za zakázku stavební firma požaduje necelých deset milionů korun. Nerezové vany, které mají delší životnost a menší nároky na údržbu, jsou podle Musila nejméně třikrát dražší.

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Plavecký areál očekával, že práce začnou v květnu, což se ale nepovedlo. Jarní výběrové řízení na opravu akvacentra město zrušilo, protože uchazeč nesložil požadovanou finanční záruku.

„Vypsali jsme proto zakázku znovu, tendr se povedl a firma si ve středu přebírá staveniště. Při realizaci se podle aktuálního stavu akvacentra může rozsah oprav ještě mírně rozšířit. Jaké konkrétní práce budou nakonec provedeny, bude jasnější asi za měsíc, kdy stavební firma vyhodnotí skutečný stav akvazóny,“ řekla vedoucí odboru investic a majetku Kateřina Skladanová.

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