Akcelerační zóny revoluci nepřinesou, obce na Svitavsku si chtějí výstavbu usměrnit samy

Starostové na Svitavsku kritizují nedávno představené akcelerační zóny pro urychlenou výstavbu větrných elektráren. Stát je umístil do míst, o kterých se už dříve mluvilo jako o no-go zónách.
ilustrační snímek | foto: Radek Latislav

Když ČEZ stavěl vedení z Poličky do Svitav, musel u vojenského radaru použít nižší sloupy, aby nezasahovaly do jeho paprsku. Teď mají ve stejném území vyrůst větrníky. Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj počítá s akcelerační zónou pro větrné elektrárny jen pár stovek metrů od strategického radaru.

Celkem mají akcelerační zóny v Pardubickém kraji vzniknout jen ve čtyřech lokalitách na Svitavsku v pomyslném středu trojúhelníku měst Polička, Litomyšl a Svitavy. Starostové kritizují, že stát akcelerační zóny připravil bez projednání s obcemi a bez ohledu na zájmy armády.

Větrné elektrárny u Anenské Studánky byly zprovozněny v roce 2006 a 2008. Po dvaceti letech mají na katastru obce vyrůst další čtyři.
Obce mikroregionu Svitavska třetím rokem veřejně projednávají možný záměr výstavby nových větrníků na úpatí Hřebečského hřbetu. Akcelerační zónu přitom stát navrhl západně u Svitav nedaleko Mikulče, kde panuje napříč obcemi shoda, že zalesněná lokalita je určena pro turismus a trávení volného času. Rozhodně ne pro stavbu větrných elektráren.

„Je to pro nás nepředstavitelná věc. Jen přes moji mrtvolu,“ řekl svitavský starosta David Šimek.

Čtyři akcelerační zóny

Akcelerační zóny neznamenají, že v nich větrné elektrárny automaticky vzniknou. Stát jimi pouze určuje území, kde má být jejich povolování jednodušší a rychlejší. Obce i nadále budou moci uplatnit své podmínky a investoři stále musejí získat všechna potřebná povolení včetně podmínek vlivu na životní prostředí. Větrníky je přitom možné stavět i mimo tyto zóny. Podle oslovených starostů vznikly akcelerační zóny bez znalosti místních podmínek.

„Nesouhlasíme s akceleračními zónami Karle ani Pomezí, kde by mohly vyrůst až 250metrové věže. Už o tom jednalo zastupitelstvo. Stát by měl obraně věnovat v této době prioritu. Nedaleký vojenský radar stavbu větrníků zarazil už v několika okolních lokalitách,“ říká starosta Květné Petr Škvařil.

Ozývají se i radnice, kterých se zóny přímo netýkají, protože neleží na jejich katastru. Například Polička. „Ačkoli se toto téma bezprostředně netýká našeho města, nemůže nám být jedno, co teoreticky může vzniknout v našem okolí,“ píše se ve stanovisku vydaném poličskou radnicí.

Podle vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka si dali úředníci záležet a zóny vybrali šetrně s ohledem na životní prostředí. „Mnoho lidí z týmu pana Doležala z odboru posuzování vlivů na životní prostředí mělo plno bezesných nocí. Pracovali i o Velikonocích, takže si dali záležet, aby se větrníky nestavěly někomu za chalupou nebo nenarušovaly ráz krajiny, který tomu neodpovídá,“ řekl Turek na půdě Senátu.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že navržené zóny byly projednány například s ministerstvem obrany. Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj sdělila, že všechny relevantní limity související s obranou státu byly zohledněny. Nicméně tím proces neskončil. „Ministerstvo obrany České republiky je dotčeným orgánem, který bude uplatňovat své stanovisko k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu,“ sdělila mluvčí Veronika Lukášová.

Veřejnost dostane šanci se k plánu vyjádřit

Veřejné projednání o akceleračních zónách se uskuteční v půlce května a termín pro podání připomínek mohou obce zasílat do 1. června. Definitivně pak vybrané oblasti musí schválit vláda.

Záměna oblastí však nebude podle resortu možná, neboť akcelerační oblasti jsou vymezovány výhradně v územích, pro která bylo provedeno tzv. biologické posouzení. „Výstavba větrných elektráren je však možná i mimo tyto akcelerační oblasti, takže skutečnost, že se záměr nenachází v navrhované akcelerační oblasti, nemá na jeho projednání žádný vliv,“ dodala mluvčí Lukášová.

Podle Martina Hofmana ze společnosti S&M, která je v Pardubickém kraji největším provozovatelem větrných elektráren, navržené akcelerační zóny pro výstavbu větrníku až na rychlejší povolovací proces nic zásadního neznamenají. Pro podporu obnovitelných zdrojů jsou podstatné novely energetického zákona lex OZE, které i mimo tyto oblasti zkracují povolovací proces maximálně na dva roky. Dodnes zabral klidně i deset let.

„Překvapením je, že byla vyhlášena pouze 1/6 navrhovaných akceleračních zón, a to téměř u všech jinde, než byly původně plánovány. Ty předložené v našem regionu nejsou konečným výsledkem, neboť jsou umístěny mimo jiné v leteckém chráněném prostoru Vojenské ubytovací a stavební správy, se kterou dle našich informací o těchto zónách extrémně nikdo nehovořil,“ uvedl Hofman.

Česko na podporu obnovitelných zdrojů může vyhlášením akceleračních zón z Evropské unie získat až devět miliard korun.

